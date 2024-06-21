Ручная кладь в 2024 году: что нужно знать жителям Уфы при посадке на самолет

Ручная кладь — те вещи, которые вы можете взять с собой и разместить в отсеках над сиденьями или под сиденьем перед вами в салоне. Она должна быть легкой и компактной, чтобы не занимать много места и не мешать другим пассажирам. Обычно это может быть рюкзак, сумка, ноутбук, дамская сумка и некоторые личные вещи. Почему это важно? Потому что если ваш багаж потеряется, у вас хотя бы останутся самые нужные вещи под рукой.