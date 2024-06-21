Ручная кладь в 2024 году: что нужно знать жителям Уфы при посадке на самолет

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Ручная кладь — те вещи, которые вы можете взять с собой и разместить в отсеках над сиденьями или под сиденьем перед вами в салоне. Она должна быть легкой и компактной, чтобы не занимать много места и не мешать другим пассажирам. Обычно это может быть рюкзак, сумка, ноутбук, дамская сумка и некоторые личные вещи. Почему это важно? Потому что если ваш багаж потеряется, у вас хотя бы останутся самые нужные вещи под рукой.
Авиакомпания S7 позволяет провозить ручную кладь в эконом-классе весом не более 10 кг и размерами не превышающими 55×40×23 см. В бизнес-классе допустимый вес составляет 15 кг при тех же размерах.
Аэрофлот имеет иные параметры: в эконом-классе разрешается одно место ручной клади весом до 23 кг и общими размерами, не превышающими 203 см. Для бизнес-класса вес увеличивается до 32 кг при сохранении тех же размеров. Учтите, что эти правила распространяются только на стандартную ручную кладь и не включают дополнительные устройства, такие как ноутбук, планшет или фотоаппарат, которые можно взять в салон отдельно.
Победа устанавливает строгие ограничения: размеры не должны превышать 36×30×27 см. Если ваша сумка или чемодан не проходит через калибратор в аэропорту, вам придется оплатить перевозку багажа в грузовом отсеке. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется заранее проверить размеры вашей ручной клади и, при необходимости, приобрести более компактную сумку. Также возможность купить дополнительное место для багажа предусмотрена на сайте авиакомпании, это обойдется вам дешевле, чем в аэропорту.
С 2023 года пассажиры могут выбирать один из двух вариантов бесплатного провоза личных вещей: либо взять любое количество предметов, которые поместятся в специальный измеритель, либо взять один предмет ручной клади и дополнительные вещи, такие как дамская сумка, лекарства и т. д. Это изменение призвано облегчить поездки пассажиров и повысить их комфорт во время полета.
Каждая бутылочка не должна превышать 100 мл, и все они должны быть упакованы в прозрачный мешочек. На одного пассажира разрешен только один такой пакет. Покупая жидкости в зоне беспошлинной торговли, не вскрывайте упаковку до конца полета, иначе могут возникнуть проблемы.
При транспортировке продуктов питания в воздушном судне требования довольно простые. В салон разрешается брать с собой твердую пищу, такую как сушеные фрукты, семена, сандвичи или кондитерские изделия. Также допускаются желированные продукты, например, джемы или йогурты в плотно закрытых емкостях.
Основным условием является надежная упаковка, предотвращающая проливание или размазывание содержимого во время полета. Это помогает избежать потенциального дискомфорта для других пассажиров и членов экипажа.
Что касается алкоголя, ситуация отличается. Как правило, перевозка алкогольных напитков в ручной клади запрещена, за исключением случаев приобретения напитка в магазине беспошлинной торговли на территории аэропорта. В таком случае алкоголь можно пронести на борт, но только при условии, что объем каждой емкости не превышает 100 миллилитров, а все емкости упакованы в один прозрачный пакет, позволяющий легко осмотреть содержимое.
Это правило распространяется на все виды алкоголя, включая вино, водку, коньяк и другие крепкие напитки. Важно также помнить, что употребление алкоголя в салоне самолета разрешено только в определенных случаях и с разрешения бортпроводника.
В ручной клади можно перевозить только необходимые медицинские препараты с соответствующими документами. Косметику можно брать, соблюдая правила по объему жидкостей.
Перевозка животных в контейнере в салоне самолета стоит от 1999 рублей на внутренних маршрутах. Хрупкие предметы можно разместить на соседнем кресле, оплатив его как дополнительное место.
Правила перевозки зависят от авиакомпании. Крупные предметы, такие как лыжи или гитары, обычно сдаются в багаж. Небольшие музыкальные инструменты могут быть допущены в салон, если их размеры соответствуют требованиям авиакомпании.
В 2024 году произошли изменения в правилах перевозки определенных предметов в ручной клади самолетов. Теперь пассажирам разрешено брать с собой маникюрные ножницы с лезвием менее 6 см, ножи с закругленным лезвием такой же длины, одноразовую посуду, деревянные спицы для вязания, бритвы и электробритвы. Однако разрешено проносить только ограниченное количество предметов, в том числе электробритв и бритв. Что касается остальных предметов, то решение принимается авиакомпанией, которая может устанавливать собственные правила и ограничения.
В личных вещах уфимцев не должно быть косметики, лекарств, спреев, жидкостей и гелей в любых бутылочках. Также запрещены ножики, штопоры, спицы для вязания, иголочки для уколов (кроме случаев, подтвержденных медицинскими бумажками), бритвы и другие острые штучки. Все эти предметы обязательно должны быть упакованы в багаж, который отправится в отсек для груза в самолете.
Кроме того, стоит запомнить, что запрещено брать в салон такие предметы, как ртутные приборчики для измерения давления и барометры. Если у пассажира есть медицинские причины для использования иголочек для уколов, он должен показать соответствующие медицинские документы для проверки. Эти меры нужны для того, чтобы все пассажиры и люди, которые управляют самолетом, чувствовали себя в безопасности во время полета.