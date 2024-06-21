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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Успех NotCoin и Hamster Kombat привел к появлению множества подобных проектов

Еще 6 кликеров, которые обещают заработок, просто нажимая на экран

21 июня 2024, 10:40
Фото: Telegram-канал MemeFi Community
Успех NotCoin и Hamster Kombat привел к появлению множества подобных проектов
На волне успеха Hamster Kombat появляется все больше проектов, которые предлагают пользователям тапать по экрану и зарабатывать криптовалюту. Расскажем о самых популярных из них и посмотрим, стоит ли на них тратить свое время.

В последнее время на волне популярности таких игр, как Hamster Kombat и Notcoin, появляется все больше проектов, предлагающих пользователям зарабатывать криптовалюту, выполняя простые действия на своих телефонах. Эти игры, известные как «тапалки», быстро завоевывают сердца миллионов людей по всему миру. В сегодняшней статье мы расскажем вам о самых популярных и перспективных проектах этого жанра, а также о том, как они могут приносить реальный доход.

Что такое «тапалки» и как они работают

«Тапалки» — это игры, в которых пользователи кликают (или «тапают») на экран своих телефонов, выполняя различные задания и получая за это внутриигровые токены. Эти токены можно обменять на криптовалюту или использовать внутри игры для покупок и улучшений. Основная идея такой механики — простота и доступность: любой желающий может начать играть и зарабатывать, не имея специальных навыков или знаний.

Notcoin и другие предшественники

Начнем с того, что Hamster Kombat — не первый проект такого рода. Первым, кто набрал популярность, был Notcoin. В этой игре пользователи также тапали на экран и зарабатывали внутреннюю криптовалюту. На пике популярности Notcoin имел 6 миллионов пользователей. Токен NOT вышел на биржи в мае и быстро набрал цену, достигнув почти 3 центов. Хоть сейчас его цена составляет около 1,5 центов, многие игроки успели заработать неплохие деньги.

Notcoin и другие предшественникиNotcoin и другие предшественники
Notcoin и другие предшественники
Фото: Telegram-канал Notcoin Community

Blum

Blum — один из самых успешных конкурентов Hamster Kombat. В его Telegram-канале уже почти 13 миллионов подписчиков. Как и Hamster Kombat, Blum предлагает пользователям выполнять простые задания и за это получать криптовалюту. В отличие от «хомяка», создатели Blum не скрывают свои имена. Это бывшие топ-менеджеры Binance Глеб Костарев и Владислав Смеркис. Они уверены, что пользователям надоест просто тапать по экрану, и поэтому планируют развивать проект в сторону трейдинга и других интересных заданий.

BlumBlum
Blum
Фото: Telegram-канал Blum: All Crypto — One App

Catizen

Если вам больше по душе котики, вам наверняка понравится Catizen. Эта игра предлагает пользователям скрещивать виртуальных котов, ловить рыбу и зарабатывать токены. У Catizen два токена: CATS и FISH. Первый используется для создания и покупки котиков, второй — для покупки бустов и рыбалки. У игры уже 4 миллиона подписчиков, и она планирует выйти на биржи в ближайшее время.

Catizen — аналог Hamster Kombat про котиковCatizen — аналог Hamster Kombat про котиков
Catizen — аналог Hamster Kombat про котиков
Фото: Telegram-канал Catizen Announcement

MemeFi

MemeFi — популярная игра в жанре «тапалка», которая делает ставку на мемы. В этой игре пользователи нажимают на боссов и за это получают внутриигровые токены. На данный момент Telegram-канал MemeFi насчитывает более 6,6 миллионов подписчиков. Мемы всегда пользуются популярностью, и это помогло игре быстро привлечь большую аудиторию.

MemeFi в продвижении сделал беспроигрышную ставку на мемыMemeFi в продвижении сделал беспроигрышную ставку на мемы
MemeFi в продвижении сделал беспроигрышную ставку на мемы
Фото: Telegram-канал MemeFi Community

Bcoin 2048

Bcoin 2048 взял за основу популярную в свое время игру 2048, где нужно объединять одинаковые числа. Отличие в том, что набранные очки приносят внутриигровые токены. Количество токенов ограничено, что делает их более ценными. Если вы любите математику и стратегии, эта игра для вас.

Создатели Bcoin 2048 прикрутили к популярной игре для мобильных телефонов криптовалютуСоздатели Bcoin 2048 прикрутили к популярной игре для мобильных телефонов криптовалюту
Создатели Bcoin 2048 прикрутили к популярной игре для мобильных телефонов криптовалюту
Фото: Telegram-канал Bcoin 2048

PixelTap от Pixelverse

В PixelTap пользователи покупают виртуальных питомцев и отправляют их в сражения с другими игроками. За победы они получают внутриигровые монеты и токены. В будущем планируется эйрдроп токена PIXFI, который ждут все пользователи.

PixelTap от PixelversePixelTap от Pixelverse
PixelTap от Pixelverse
Фото: Telegram-канал PixelTap

Взлет Banana Clicking Banana

И наконец, нельзя не упомянуть игру Banana Clicking Banana, которая обогнала по популярности такие хиты, как Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3. В этой игре пользователи просто кликают на изображение банана и получают внутриигровые предметы, которые можно продать за кредиты Steam. Некоторые из этих предметов могут стоить более 200 долларов, что делает игру очень привлекательной для многих пользователей.

Стоит ли игра свеч?

На первый взгляд, «тапалки» могут показаться отличным способом заработка, особенно для тех, кто проводит много времени на телефоне. Однако стоит учитывать несколько важных факторов.

Во-первых, не все проекты могут повторить успех Notcoin. Эксперты предупреждают, что такие большие доходы, как у Notcoin, игрокам, скорее всего, не принесет уже ни один проект. Это связано с тем, что успех зависит от множества факторов, включая популярность игры, активность пользователей и поддержку крупных партнеров.

Во-вторых, некоторые проекты могут оказаться мошенническими. Поэтому важно тщательно изучать информацию о создателях и партнерах игры, прежде чем начинать в нее играть.

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