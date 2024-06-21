Еще 6 кликеров, которые обещают заработок, просто нажимая на экран

В последнее время на волне популярности таких игр, как Hamster Kombat и Notcoin, появляется все больше проектов, предлагающих пользователям зарабатывать криптовалюту, выполняя простые действия на своих телефонах. Эти игры, известные как «тапалки», быстро завоевывают сердца миллионов людей по всему миру. В сегодняшней статье мы расскажем вам о самых популярных и перспективных проектах этого жанра, а также о том, как они могут приносить реальный доход.