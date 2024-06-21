Как избавиться от комаров в квартире и на участке: эффективные способы борьбы

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Комары становятся более активными в теплое время года, особенно в местах с высокой влажностью. Для размножения им нужна вода, поэтому они часто встречаются рядом с водоемами, прудами, реками или даже лужами с дождевой водой. В городах комары могут использовать для размножения сточные канавы, заброшенные подвалы с протекающими трубами и другие места с застоявшейся водой.
В России насчитывается примерно сто разновидностей комаров, однако наиболее обыденными являются рядовые комары (пискуны) и комары-кровопийцы. Пискуны характеризуются серым оттенком и длинными ножками, они часто встречаются как в лесных массивах, так и в жилых помещениях. Комары-кровопийцы выделяются яркими белыми пятнышками на тёмном корпусе и длинными полосатыми ножками. Их излюбленные места обитания — окрестности водоёмов и места скопления дождевой воды.
Помимо того, что комары вызывают зуд и раздражение после укусов, некоторые из них переносят опасные заболевания. В России это может быть туляремия, лихорадка Западного Нила и дирофиляриоз. Последнее заболевание вызывается круглыми червями-нематодами и передается через укусы комаров. В результате личинки червей могут поселиться во внутренних органах человека на несколько месяцев.
— Чаще всего от нападения комаров страдают малоэтажные дома или нижние этажи высоток. Иногда в зоне риска и седьмой-восьмой этажи, а вот на девятом этаже и выше комары — настоящая редкость, пояс- рассказал в беседе с «Лентой.ру» дезинсектор Роман Голдобин.
Некоторые эфирные масла и смеси могут эффективно отпугивать комаров. Например, корейские ученые обнаружили, что смесь масла лемонграсса, японского перца и ванилина обеспечивает защиту от комаров на четыре с половиной часа. Также научно доказанно, что масла иланг-иланга и лемонграсса имеют высокий уровень от насекомых.
— Мы считаем, что генетические факторы и микробиом нашей кожи влияют на летучие соединения, которые производит наш организм, а это, в свою очередь, влияет на то, как мы пахнем.Было доказано, что некоторые из этих соединений привлекательны для комаров, поэтому, если ваш организм производит много этих соединений, вы можете привлечь больше комаров, чем другие люди, — считает доктор Роберт Джонс, эксперт по контролю заболеваний из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
Комары ориентируются на несколько факторов: углекислый газ, который мы выдыхаем, запах тела, температура кожи и даже цвет одежды. Более крупные люди, мужчины и беременные женщины выделяют больше углекислого газа, что привлекает комаров. Также комары предпочитают темные цвета одежды, такие как красный, черный и голубой.