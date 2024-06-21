Как избавиться от комаров в квартире и на участке: эффективные способы борьбы

Комары становятся более активными в теплое время года, особенно в местах с высокой влажностью. Для размножения им нужна вода, поэтому они часто встречаются рядом с водоемами, прудами, реками или даже лужами с дождевой водой. В городах комары могут использовать для размножения сточные канавы, заброшенные подвалы с протекающими трубами и другие места с застоявшейся водой.