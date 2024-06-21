mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Как избавиться от комаров в квартире и на участке: эффективные способы борьбы

Как избавиться от комаров в квартире и на участке: эффективные способы борьбы

21 июня 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney
Как избавиться от комаров в квартире и на участке: эффективные способы борьбы
Лето в Уфе приносит не только радость тепла и солнца, но и неизбежные встречи с комарами. Эти мелкие, но крайне раздражающие насекомые могут испортить даже самый прекрасный вечер. Но не стоит отчаиваться: существует множество способов, которые помогут вам избавиться от комаров.

Комары становятся более активными в теплое время года, особенно в местах с высокой влажностью. Для размножения им нужна вода, поэтому они часто встречаются рядом с водоемами, прудами, реками или даже лужами с дождевой водой. В городах комары могут использовать для размножения сточные канавы, заброшенные подвалы с протекающими трубами и другие места с застоявшейся водой.

Основные виды комаров в России

В России насчитывается примерно сто разновидностей комаров, однако наиболее обыденными являются рядовые комары (пискуны) и комары-кровопийцы. Пискуны характеризуются серым оттенком и длинными ножками, они часто встречаются как в лесных массивах, так и в жилых помещениях. Комары-кровопийцы выделяются яркими белыми пятнышками на тёмном корпусе и длинными полосатыми ножками. Их излюбленные места обитания — окрестности водоёмов и места скопления дождевой воды.

Чем опасны комары?

Помимо того, что комары вызывают зуд и раздражение после укусов, некоторые из них переносят опасные заболевания. В России это может быть туляремия, лихорадка Западного Нила и дирофиляриоз. Последнее заболевание вызывается круглыми червями-нематодами и передается через укусы комаров. В результате личинки червей могут поселиться во внутренних органах человека на несколько месяцев.

Чаще всего от нападения комаров страдают малоэтажные дома или нижние этажи высотокЧаще всего от нападения комаров страдают малоэтажные дома или нижние этажи высоток
Чаще всего от нападения комаров страдают малоэтажные дома или нижние этажи высоток
Фото: Изображение Midjourney

Как предотвратить появление комаров в квартире?

— Чаще всего от нападения комаров страдают малоэтажные дома или нижние этажи высоток. Иногда в зоне риска и седьмой-восьмой этажи, а вот на девятом этаже и выше комары — настоящая редкость, пояс- рассказал в беседе с «Лентой.ру» дезинсектор Роман Голдобин.
  1. Проверяйте наличие стоячей воды: комары размножаются в воде, поэтому важно следить за тем, чтобы в подвале дома, на балконах или в других местах не скапливалась вода.
  2. Устанавливайте москитные сетки: простое и эффективное средство, которое не позволит комарам попасть в ваш дом через окна и двери.
  3. Устраняйте влажные участки: следите за состоянием труб и водостоков, чтобы предотвратить их протекание и образование влажных участков, где комары могут размножаться.

Физические и химические методы борьбы с комарами

  1. Ультразвуковые отпугиватели: эти устройства излучают звуки, которые якобы отпугивают комаров. Несмотря на противоречивые отзывы, некоторые люди считают их эффективными.
  2. Электрофумигаторы и москитные лампы: они испаряют отравляющее вещество или привлекают и убивают комаров с помощью света. Будьте осторожны: такие средства могут быть небезопасны для здоровья, поэтому используйте их только в отсутствии людей.
  3. Вентиляторы и кондиционеры: поток воздуха мешает комарам передвигаться и садиться на человека. Также он помогает быстрее удалять углекислый газ, который привлекает комаров.
  4. Комариные спреи и аэрозоли: наносите их на одежду, а не на кожу, и только на открытом воздухе. Это поможет избежать раздражения и аллергических реакций.
Как бороться с комарами на участке?Как бороться с комарами на участке?
Как бороться с комарами на участке?
Фото: Изображение Midjourney

Как бороться с комарами на участке?

  1. Устраните стоячую воду: закройте крышками бочки с водой, натяните тенты над прудами и следите за состоянием водостоков.
  2. Регулярно обрезайте растения: комары предпочитают тенистые и влажные места, поэтому ухоженный и солнечный участок будет менее привлекательным для них.
  3. Используйте ловушки для комаров: липкие ленты и специальные ловушки помогут сократить количество насекомых на вашем участке.

Природные репелленты

Некоторые эфирные масла и смеси могут эффективно отпугивать комаров. Например, корейские ученые обнаружили, что смесь масла лемонграсса, японского перца и ванилина обеспечивает защиту от комаров на четыре с половиной часа. Также научно доказанно, что масла иланг-иланга и лемонграсса имеют высокий уровень от насекомых.

Почему комары кусают одних людей чаще, чем других?

— Мы считаем, что генетические факторы и микробиом нашей кожи влияют на летучие соединения, которые производит наш организм, а это, в свою очередь, влияет на то, как мы пахнем.Было доказано, что некоторые из этих соединений привлекательны для комаров, поэтому, если ваш организм производит много этих соединений, вы можете привлечь больше комаров, чем другие люди, — считает доктор Роберт Джонс, эксперт по контролю заболеваний из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
Также научно доказанно, что масла иланг-иланга и лемонграсса имеют высокий уровень от насекомых.Также научно доказанно, что масла иланг-иланга и лемонграсса имеют высокий уровень от насекомых.
Также научно доказанно, что масла иланг-иланга и лемонграсса имеют высокий уровень от насекомых.
Фото: Изображение Midjourney

Комары ориентируются на несколько факторов: углекислый газ, который мы выдыхаем, запах тела, температура кожи и даже цвет одежды. Более крупные люди, мужчины и беременные женщины выделяют больше углекислого газа, что привлекает комаров. Также комары предпочитают темные цвета одежды, такие как красный, черный и голубой.

Как уменьшить свою привлекательность для комаров?

  1. Носите одежду светлых оттенков: зеленые, синие и фиолетовые цвета меньше привлекают комаров.
  2. Избегайте интенсивной физической активности: во время активных движений выделяется больше углекислого газа и пота, что привлекает комаров.
  3. Используйте репелленты: средства на основе ДЭТА, пикаридина или масел эвкалипта помогут отпугнуть комаров.
Читайте также:
Школьник отбил сестру у похитителя в БашкирииТараканами в уфимском детском саду заинтересовался РоспотребнадзорПолзучий гад перепугал уфимку
#Ольга Харина#Общество#Комары#Насекомые#Защита
Подпишитесь
После оргии со школьницами уволили сотрудника Ozon в Уфе
Сегодня, 11:48
Школьницы устроили оргию в ПВЗ в Уфе
Сегодня, 09:23
«Дорога жизни» в Уфе. Для продления Айской снесут 52 здания. Как это будет?
Сегодня, 03:57
Уфимский планетарий закрывается
Сегодня, 05:55
В селе Нагаево планируют открыть школу и детский сад за ₽546 млн
Сегодня, 08:33
В Башкирии падает рождаемость
Сегодня, 05:42