Из Турции в Башкирию экстрадирован уфимец, подозреваемый в нападении

Жителя Башкирии подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Из материалов дела следует, что зимой 2021 года он распивал спиртные напитки со знакомым у него дома. В какой-то момент они поссорились и мужчина схватив нож, нанес ему несколько ударов ножом. После того, как подозреваемый понял, что натворил, он оперативно собрался и сбежал из России в Турцию. Чуть позже полицейские объявили его в международный розыск.