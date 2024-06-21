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Из Турции в Башкирию экстрадирован уфимец, подозреваемый в нападении

Из Турции в Башкирию экстрадирован уфимец, подозреваемый в нападении

21 июня 2024, 14:46
Фото: Photo by form PxHere
После того, как в 2021 году он исколол оппонента, мужчина сбежал в Турецкую республику, но его нашли и вернули, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жителя Башкирии подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Из материалов дела следует, что зимой 2021 года он распивал спиртные напитки со знакомым у него дома. В какой-то момент они поссорились и мужчина схватив нож, нанес ему несколько ударов ножом. После того, как подозреваемый понял, что натворил, он оперативно собрался и сбежал из России в Турцию. Чуть позже полицейские объявили его в международный розыск.

Летом 2023 года его задержал интерпол и, в рамках запроса Генеральной прокуратуры РФ мужчину было решено экстрадировать в Россию для судебного разбирательства и объективного наказания. Сегодня в Стамбуле подозреваемого передали российским правоохранительным органам для доставки его в Москву.

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