Девушка отказала избраннику с сайта знакомств и была изнасилована в Уфе

Девушка согласилась и пришла на встречу. Сначала все было хорошо, однако, в какой-то момент мужчина предложил ей интим, а когда она отказалась, стал избивать ее, после чего взял знакомую силой. Когда он удовлетворил себя, то потребовал на видео сказать, что интимная связь была добровольной, она отказалась, и он снова ее избил. В какой-то момент девушке удалось вырваться и убежать. Она обратилась в полицию. «Любовника» задержали и поместили в СИЗО.