Девушка отказала избраннику с сайта знакомств и была изнасилована в Уфе

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Поучительная история «любви» произошла в Башкирии. Жительница столицы так хотела тепла и романтики, что скачала популярное приложение и зарегистрировалась на сайте знакомств, где познакомилась с 32-летним мужчиной. Завязалось общение. Избранник в сети был милым и обходительным, много шутил и делал комплименты. Спустя несколько дней он предложил девушке встретиться офлайн и рассказал, что снял для них роскошные апартаменты.
Девушка согласилась и пришла на встречу. Сначала все было хорошо, однако, в какой-то момент мужчина предложил ей интим, а когда она отказалась, стал избивать ее, после чего взял знакомую силой. Когда он удовлетворил себя, то потребовал на видео сказать, что интимная связь была добровольной, она отказалась, и он снова ее избил. В какой-то момент девушке удалось вырваться и убежать. Она обратилась в полицию. «Любовника» задержали и поместили в СИЗО.