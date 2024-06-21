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Девушка отказала избраннику с сайта знакомств и была изнасилована в Уфе

Девушка отказала избраннику с сайта знакомств и была изнасилована в Уфе

21 июня 2024, 14:59
Фото: Photo by form PxHere
30-летняя уфимка мечтала найти любовь и поэтому зарегистрировалась в популярном приложении, однако все пошло не так, как хотелось, сообщает телеграмм канал «Моя Уфа».

Поучительная история «любви» произошла в Башкирии. Жительница столицы так хотела тепла и романтики, что скачала популярное приложение и зарегистрировалась на сайте знакомств, где познакомилась с 32-летним мужчиной. Завязалось общение. Избранник в сети был милым и обходительным, много шутил и делал комплименты. Спустя несколько дней он предложил девушке встретиться офлайн и рассказал, что снял для них роскошные апартаменты.

Девушка согласилась и пришла на встречу. Сначала все было хорошо, однако, в какой-то момент мужчина предложил ей интим, а когда она отказалась, стал избивать ее, после чего взял знакомую силой. Когда он удовлетворил себя, то потребовал на видео сказать, что интимная связь была добровольной, она отказалась, и он снова ее избил. В какой-то момент девушке удалось вырваться и убежать. Она обратилась в полицию. «Любовника» задержали и поместили в СИЗО.

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