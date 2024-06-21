Битва поваров состоится в Уфе

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Это событие, которое объединит лучших шеф-поваров и специалистов из разных регионов России, пройдет благодаря сотрудничеству Правительства Башкирии и Национальной ассоциации кулинаров России.
По словам министра торговли и услуг Башкортостана Алексея Гусева, конгресс станет площадкой для обмена опытом и знаниями, для презентации новых технологий и трендов в кулинарии. Это будет отличный шанс для профессионалов повысить свой уровень и узнать о последних новинках в кулинарном мире.
Участников конгресса ждут, кулинарные состязания, где повара продемонстрируют свое мастерство и состязаются за почетные награды. Мастер-классы от известных российских поваров, которые поделятся своими секретами и опытом. Тематические круглые столы, где специалисты отрасли будут обсуждать актуальные вопросы и проблемы кулинарного бизнеса.