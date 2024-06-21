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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Битва поваров состоится в Уфе

Битва поваров состоится в Уфе

21 июня 2024, 12:36
Фото: Минторг РБ
В сентябре 2024 года Уфа станет эпицентром кулинарного искусства, принимая Всероссийский кулинарный конгресс, сообщает Минторг Башкирии.

Это событие, которое объединит лучших шеф-поваров и специалистов из разных регионов России, пройдет благодаря сотрудничеству Правительства Башкирии и Национальной ассоциации кулинаров России.

По словам министра торговли и услуг Башкортостана Алексея Гусева, конгресс станет площадкой для обмена опытом и знаниями, для презентации новых технологий и трендов в кулинарии. Это будет отличный шанс для профессионалов повысить свой уровень и узнать о последних новинках в кулинарном мире.

Участников конгресса ждут, кулинарные состязания, где повара продемонстрируют свое мастерство и состязаются за почетные награды. Мастер-классы от известных российских поваров, которые поделятся своими секретами и опытом. Тематические круглые столы, где специалисты отрасли будут обсуждать актуальные вопросы и проблемы кулинарного бизнеса.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Минторг РБ
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