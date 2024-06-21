Битва поваров состоится в Уфе

По словам министра торговли и услуг Башкортостана Алексея Гусева, конгресс станет площадкой для обмена опытом и знаниями, для презентации новых технологий и трендов в кулинарии. Это будет отличный шанс для профессионалов повысить свой уровень и узнать о последних новинках в кулинарном мире.