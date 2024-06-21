Башкирия почти втрое увеличила экспорт лошадей в Казахстан и Киргизию

— Отметим, что высокий спрос на продукцию коневодства в Казахстане и Киргизии стимулирует интенсивное развитие этой традиционной для Башкирии отрасли животноводства. Об этом говорят и цифры последних лет. Так, в 2023 году из Башкирии в страны ЕАЭС были экспортированы 308 лошадей, — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.