Башкирия почти втрое увеличила экспорт лошадей в Казахстан и Киргизию

Posted 21 июня, 06:18
Published 21 июня, 06:18
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
С начала 2024 года надзорное ведомство проконтролировало 48 партий лошадей, подготовленных сельхозпредприятиями Башкирии для отправки в страны Таможенного союза. За пять месяцев этого года в Киргизию и Казахстан было экспортировано в общей сложности 830 лошадей.
— Отметим, что высокий спрос на продукцию коневодства в Казахстане и Киргизии стимулирует интенсивное развитие этой традиционной для Башкирии отрасли животноводства. Об этом говорят и цифры последних лет. Так, в 2023 году из Башкирии в страны ЕАЭС были экспортированы 308 лошадей, — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом является целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».