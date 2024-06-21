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Posted 21 июня, 06:18

Published 21 июня, 06:18

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Башкирия почти втрое увеличила экспорт лошадей в Казахстан и Киргизию

Башкирия почти втрое увеличила экспорт лошадей в Казахстан и Киргизию

21 июня 2024, 06:18
Фото: 1MI
По сравнению с прошлым годом, Башкирия почти в три раза увеличила экспорт лошадей в Казахстан и Киргизию. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

С начала 2024 года надзорное ведомство проконтролировало 48 партий лошадей, подготовленных сельхозпредприятиями Башкирии для отправки в страны Таможенного союза. За пять месяцев этого года в Киргизию и Казахстан было экспортировано в общей сложности 830 лошадей.

— Отметим, что высокий спрос на продукцию коневодства в Казахстане и Киргизии стимулирует интенсивное развитие этой традиционной для Башкирии отрасли животноводства. Об этом говорят и цифры последних лет. Так, в 2023 году из Башкирии в страны ЕАЭС были экспортированы 308 лошадей, — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом является целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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