Заведующая детсадом платила фирме своего мужа

Сотрудники надзорного ведомства установили, что женщина от имени учреждения дошкольного сада помогала зарабатывать фирме своего мужа. Так, в 2021–2022 годы заведующая заключила с конторой супруга ряд сделок почти на ₽1 млн. Эти данные прокуроры передали главе Краснокамского района. В местной администрации история получила логичный финал: заведующая детсадом ушла с «теплого места» по собственному желанию. Впрочем, такой исход не удовлетворил прокуратуру. Сотрудники ведомства обратились в суд и добились того, чтобы женщину уволили с должности из-за настоящей причины — в связи с утратой доверия.