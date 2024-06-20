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Заведующая детсадом платила фирме своего мужа

Заведующая детсадом платила фирме своего мужа

20 июня 2024, 13:13
Фото: freepik.com
Руководитель учреждения дошкольного образования лишилась из-за этого доверия и должности, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Прокуратура Краснокамского района провела проверку сообщения о коррупции в детском садике в селе Николо-Березовка в Башкирии. Итогом проверки стало увольнение заведующей детсадом. Причем, двойное увольнение. Сначала женщина ушла с должности сама, а прокуратура добилась через суд иной причиной увольнения.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что женщина от имени учреждения дошкольного сада помогала зарабатывать фирме своего мужа. Так, в 2021–2022 годы заведующая заключила с конторой супруга ряд сделок почти на ₽1 млн. Эти данные прокуроры передали главе Краснокамского района. В местной администрации история получила логичный финал: заведующая детсадом ушла с «теплого места» по собственному желанию. Впрочем, такой исход не удовлетворил прокуратуру. Сотрудники ведомства обратились в суд и добились того, чтобы женщину уволили с должности из-за настоящей причины — в связи с утратой доверия.

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#Юлия Литвиненко#Башкортостан#Конфликт интересов#Детский сад#Коррупция#Новости Башкирии#Инциденты
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