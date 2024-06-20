В России взлетел спрос на медицинские услуги в частном секторе

В этом году компания открыла уже 2000-й офис. Данный медицинский офис расположился в Санкт-Петербурге на Московском проспекте. Именно здесь готовы выполнить более 4000 видов лабораторных исследований, в том числе и ЭКГ. Более того, поскольку многие анализы необходимо сдавать строго натощак, то для удобства клиентов офис начинает работать с раннего утра (с 7:30) по будням, а также по субботам, пишут «Новые известия».