В России взлетел спрос на медицинские услуги в частном секторе

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В этом году компания открыла уже 2000-й офис. Данный медицинский офис расположился в Санкт-Петербурге на Московском проспекте. Именно здесь готовы выполнить более 4000 видов лабораторных исследований, в том числе и ЭКГ. Более того, поскольку многие анализы необходимо сдавать строго натощак, то для удобства клиентов офис начинает работать с раннего утра (с 7:30) по будням, а также по субботам, пишут «Новые известия».
Как отметил генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов, результаты большинства анализов уже можно забирать в течение суток после взятия биоматериала.
По его словам, пандемия оказала положительное влияние на степень осознанности пациентов. Многие из них даже завели привычку заботиться о своем здоровье, проводя превентивные лабораторные и функциональные исследования. «Открывая новые медофисы, мы стремимся быть ближе к пациентам», — добавил Леонов.
Помимо ИНВИТРО на российском рынке представлены несколько крупнейших частных медицинских компаний, к примеру МЕДСИ, «Мать и дитя». Поскольку уровень конкуренции в этой сфере достаточно высок, то и спрос на лабораторные услуги продолжает расти, при этом число частных медцентров возрастает пропорционально. Более того, в данных учреждениях отсутствуют очереди, а следовательно, и риск заразиться от случайного кашляющего соседа.
На сегодня в таких центрах, расположенных по всей стране, можно сделать УЗИ, ЭКГ, кольпоскопию, попасть на прием к «узкому» специалисту, пройти вакцинацию или получить назначенные врачом инъекции. Даже можно вызвать специалиста для взятия биоматериала на дом.
Эксперты отмечают, что рынок лабораторной диагностики в РФ набирает обороты, поскольку спрос на качественные медицинские услуги постоянно растет, несмотря на конкуренцию между собой и с государственными медицинскими учреждениями, оказывающими услуги по полису ОМС.