«В ресторане с дорогим ценником в центре Уфы будут травить клиентов»

Популярность всевозможных служб доставки в Уфе стремительно растёт. Как ранее сообщал Mkset, столица Башкирии входит в десятку российских городов с самым высоким спросом на подобные сервисы. При этом с каждым годом уфимцы тратят на доставки всё больше средств — в этом году средний чек вырос уже на 15%.