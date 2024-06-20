«В ресторане с дорогим ценником в центре Уфы будут травить клиентов»

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Крайне опасный токсин нашли в консервированной фасоли, которую использовала «Кухня на районе» — блюдо с непригодной для употребления партией бобов успели заказать клиенты в Москве, Нижнем Новгороде и столице соседнего с Башкирией региона — Казани.
У всех госпитализированных покупателей готовой еды выявили симптомы ботулизма. Без своевременного лечения он приводит к параличу или летальному исходу. Чаще всего источниками ботулотоксина — возбудителя ботулизма — становятся неправильно законсервированные продукты.
Компания, накормившая своих клиентов токсичной едой, в Уфе не работает. Заказать их еду напрямую можно лишь в Москве, при этом в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Твери, столице соседнего Татарстана — Казани — и других городах «Локал китчен» работает через сервис «Самокат».
В башкортостанском управлении Роспотребнадзора Mkset сообщили, что искать опасные продукты в регионе не стали. Оснований для проведения проверки в надзорном органе не видят.
Популярность всевозможных служб доставки в Уфе стремительно растёт. Как ранее сообщал Mkset, столица Башкирии входит в десятку российских городов с самым высоким спросом на подобные сервисы. При этом с каждым годом уфимцы тратят на доставки всё больше средств — в этом году средний чек вырос уже на 15%.
Редакция изучила некоторые отзывы на уфимские заведения общепита, в которых посетители рассказывают о проблемах со здоровьем после употребления их блюд. Гости заведений оставляли свои впечатления на тематических онлайн-сервисах.
— Взяла два хинкали с мясом и сыром, салат с языком, кофе. Через час резкая боль в животе, крутило, спазмы. Результат один. Очень разочарована. Если бы не состояние, вернулась бы разбираться, — гласит отзыв о ресторане кухни народов Кавказа и Средней Азии на улице Коммунистической.
— Посетили ресторан семьей после фильма и решили отведать ассортимент блюд. К своему несчастью заказали закуску «грузди в сметане». После ресторана меня с женой так скрутило, что пришлось вызвать скорую. Траванулись груздями. Нам повезло, что дети это блюдо не ели. Последствия ощущаем до сих пор, — рассказал о неудачном вечере посетитель стейк-хауса на «Галерее ART».
Помимо грибов, нередко причинами отравлений становятся морепродукты.
— Заказала осьминога гриль — принесли пережаренный, сухой и в соли. На следующий день живот схватил! — поделилась уфимка своими впечатлениями после посещения ресторана на «Гостином дворе».
— Устриц уже принесли отделенными от раковины. То есть понять насколько она свежа и была ли жива невозможно. Подумала, что так сделали для удобства клиента, ведь не подумаешь что в ресторане с дорогими ценником, в центре Уфы будут травить клиентов. Итог ужина — я и моя подруга оказались в инфекционной больнице с пищевым отравлением. Отравление ужасное, судороги, лихорадка, — отозвалась другая уфимка о том же заведении.
Довольно часто антисанитария царит в небольших киосках по продаже шаурмы и малоизвестных пекарнях.
— Взяла здесь 2 курника и бутылку воды, в итоге я и мой парень отравились и 2 дня просидели в туалете, извините за подробности! — описала свой опыт горожанка после посещения пекарни на Айской.
— Ужасная шаурма, мы отравились, мясо очень жёсткое и горькое, его даже пересолили сильно, чтобы замаскировать то, что оно протухшее, — оценила жительница столицы один из киосков с шаурмой перед ТРЦ «Меркурий».
— Что касаемо вероятности отравления, могу сказать что на момент написания отзыва я чувствую себя как обычно, тем не менее, мой друг, с которым я пришел в это заведение (и который заказал то же самое), в данный момент не расстается с туалетом. Боюсь за свой досуг, товарищи, не хочется, как и он, скакать на белом коне и вам не советую испытывать судьбу, — рассказал уфимец о «шаурмечной» на улице Космонавтов.