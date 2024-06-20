Народный учитель РФ перед смертью винила врачей из Уфы

В Башкирии скончалась Лиза Агадуллина — учительница химии из уфимской школы №42 и единственный в республике Народный учитель России. У Агадуллиной длительное время были проблемы со здоровьем. На своей странице в соцсетях она рассказала о халатности врачей, поставивших ей неверный диагноз. Лечение ей назначили лишь после того, как она попала в кардиологическое отделение РКБ.