Народный учитель РФ перед смертью винила врачей из Уфы

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В Башкирии скончалась Лиза Агадуллина — учительница химии из уфимской школы №42 и единственный в республике Народный учитель России. У Агадуллиной длительное время были проблемы со здоровьем. На своей странице в соцсетях она рассказала о халатности врачей, поставивших ей неверный диагноз. Лечение ей назначили лишь после того, как она попала в кардиологическое отделение РКБ.
По её словам, в 2022 году врач во время приема отпускал неуместные шутки в ответ на её жалобы о головных болях и болях в ногах. Кроме того, он проигнорировал симптомы, описанные Агидуллиной, не стал проводить обследования и просто отпустил её домой.
— Хотя врачей остро не хватает, тому врачу с «юмором», который в свое время упустил мой диагноз, есть ли место в медицине? От него пострадала не одна я, — написала Агидуллина в соцсетях.
Женщина рассказала, что продолжала болеть. В какой-то момент её состояние стало ухудшаться. Тогда в тяжелом состоянии она попала РКБ им. Куватова. Там ей поставили диагноз и начали лечение.