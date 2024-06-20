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Народный учитель РФ перед смертью винила врачей из Уфы

Народный учитель РФ перед смертью винила врачей из Уфы

20 июня 2024, 11:50
Фото: Лиза Агидуллина/ VK.com
Учительница химии Лиза Агидуллина скончалась сегодня, 20 июня, сообщает сообщество «АНОД | Олимпиады по химии».

В Башкирии скончалась Лиза Агадуллина — учительница химии из уфимской школы №42 и единственный в республике Народный учитель России. У Агадуллиной длительное время были проблемы со здоровьем. На своей странице в соцсетях она рассказала о халатности врачей, поставивших ей неверный диагноз. Лечение ей назначили лишь после того, как она попала в кардиологическое отделение РКБ.

По её словам, в 2022 году врач во время приема отпускал неуместные шутки в ответ на её жалобы о головных болях и болях в ногах. Кроме того, он проигнорировал симптомы, описанные Агидуллиной, не стал проводить обследования и просто отпустил её домой.

— Хотя врачей остро не хватает, тому врачу с «юмором», который в свое время упустил мой диагноз, есть ли место в медицине? От него пострадала не одна я, — написала Агидуллина в соцсетях.

Женщина рассказала, что продолжала болеть. В какой-то момент её состояние стало ухудшаться. Тогда в тяжелом состоянии она попала РКБ им. Куватова. Там ей поставили диагноз и начали лечение.

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#Общество#Происшествия#Башкирия#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Учитель#Врачи#Кардиология
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