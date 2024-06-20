Муж погиб в огне, жена спаслась — всё о трагедии в Башкирии

Региональное МЧС передало пояснения хозяйки дома и теперь уже вдовы: грустная женщина рассказала, как всё было. По ее словам, она и ее супруг проснулись ночью от громкого треска. Было очень трудно дышать. Женщина бросилась к окну, а хозяин дома — тушить пламя. Ей удалось выбраться наружу. Она стала звать своего супруга. Тот пытался справиться с огнем на кухне.