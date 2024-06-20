Муж погиб в огне, жена спаслась — всё о трагедии в Башкирии

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
51-летний хозяин частного одноэтажного дома в деревне Новофедоровка Аургазинского района погиб в огне в ночь на четверг, 20 июня. Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан, к моменту прибытия пожарных и волонтеров-спасателей дом уже был охвачен огнём.
Региональное МЧС передало пояснения хозяйки дома и теперь уже вдовы: грустная женщина рассказала, как всё было. По ее словам, она и ее супруг проснулись ночью от громкого треска. Было очень трудно дышать. Женщина бросилась к окну, а хозяин дома — тушить пламя. Ей удалось выбраться наружу. Она стала звать своего супруга. Тот пытался справиться с огнем на кухне.
— Позвала своего мужа. К сожалению, он так и не выбрался из дома, — печально констатировала уже вдова.
Труп хозяина был обнаружен в центре дома, а не на кухне. Вероятно, он из последних сил пытался выбраться из горящего здания. Но ему это не удалось. Первая версия причины пожара — неисправная электропроводка. Спасатели опубликовали снимки с места происшествия. По ним видно, насколько сильно бушевало пламя в здании.
Напомним, вечером в воскресенье, 16 июня, большой пожар случился в селе Зигитяк в Башкирии. Огромное пламя охватило несколько участков в Туймазинском районе. Почти дотла сгорели бани, дома и гараж — всего пять зданий. Человеческих жертв удалось избежать.