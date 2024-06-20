Массовая авария с «Яндекс. Такси» произошла на трассе в Башкирии

В результате ДТП водитель «ГАЗели», его пассажир и водитель Volvo получили травмы. Они были экстренно доставлены в больницу. Видео с места ДТП опубликовала ГАИ Башкортостана. Кадры последствия аварии (см.видео) поражают. У грузового транспорта смяты кабины, сам груз разбросало на асфальте. Больше всего удивляет то, что в аварии не погиб водитель «Яндекс. Такси»: его легковушку смяло как алюминиевую банку.