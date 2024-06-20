Массовая авария с «Яндекс. Такси» произошла на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
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Updated Сегодня, 14:58
Массовая авария произошла днем в четверг, 20 июня, на 1498 км автодороги М-5 «Урал» в Иглинском районе Башкирии. Там столкнулись пять транспортных средств. Участниками ДТП стали водители и пассажиры следующих машин — КамАЗ, Volvo, «ГАЗель NEXT», «Лада Калина» и Hyundai Solaris. На место столкновения прибыли три кареты «Скорой помощи». В ДТП пострадали, по предварительным данным, трое.
В результате ДТП водитель «ГАЗели», его пассажир и водитель Volvo получили травмы. Они были экстренно доставлены в больницу. Видео с места ДТП опубликовала ГАИ Башкортостана. Кадры последствия аварии (см.видео) поражают. У грузового транспорта смяты кабины, сам груз разбросало на асфальте. Больше всего удивляет то, что в аварии не погиб водитель «Яндекс. Такси»: его легковушку смяло как алюминиевую банку.
По факту ДТП начато разбирательство. Предварительную версию причины столкновения пока в ГАИ Башкирии не сообщает. По данным Mkset столкновение вызвало огромный затор на трассе. Ленточка из ожидающих проезда машин уходила в горизонт.
Стоит заметить, что за последний месяц эта авария — уже вторая с участием такси. Ранее в ДТП попал мигрант-таксист без прав и регистрации.