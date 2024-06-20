Льготная ипотека на новостройки скоро закончится

Важно отметить, что ипотечный кредит с субсидированием от государства можно взять только при условии покупки квартиры напрямую у застройщика. Выгодный процент сохраняется на весь срок кредита. Первоначальный взнос — от 30,1%, в качестве первоначального взноса можно использовать мат. капитал, максимальная сумма кредита для регионов —6 млн рублей, а срок кредита — от 1 года до 30 лет. Но сама программа будет действовать только до 1 июля 2024 года — то есть выбирать и покупать квартиру нужно сейчас.