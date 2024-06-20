Льготная ипотека на новостройки скоро закончится

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Но на горизонте все отчетливее появляется дата 1 июля 2024 года, именно до этого срока действует программа льготной ипотеки под 8% годовых на новостройки. А некоторые банки уже заявили о том, что прекратили принимать заявки по «Госпрограмме 2020».
Кроме отмены льготной ипотеки есть вероятность изменений и по «Семейной ипотеке», в части ограничений по возрасту детей. Некоторые эксперты рынка недвижимости предполагают, что ставка для семей с детьми старше 6 лет может быть повышена до 12%. Такой вариант обсуждается в связи с продлением программы до 2030 г.*
И несмотря на то, что «Банк России» четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, он готов ужесточать политику на ближайших заседаниях. А это значит, что после отмены льготной ставки стоимость ипотеки существенно вырастет.
По этой причине льготная ипотека является привлекательным инструментом для покупки недвижимости прямо сейчас.
— Сегодня ипотечные ставки по субсидируемым программам находятся на доступном уровне и оформляя кредит под 6% или 8% годовых, вы получаете существенную экономию в сравнении с ипотекой по рыночной ставке в 17,5% годовых. Например, при покупке 2-комнатной квартиры с евро планировкой в ЖК «Сапфир» по «Госпрограмме 2020», ваша экономия составит около 35 тысяч рублей ежемесячно, и почти 10 млн. руб. за весь период[1]! — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Важно отметить, что ипотечный кредит с субсидированием от государства можно взять только при условии покупки квартиры напрямую у застройщика. Выгодный процент сохраняется на весь срок кредита. Первоначальный взнос — от 30,1%, в качестве первоначального взноса можно использовать мат. капитал, максимальная сумма кредита для регионов —6 млн рублей, а срок кредита — от 1 года до 30 лет. Но сама программа будет действовать только до 1 июля 2024 года — то есть выбирать и покупать квартиру нужно сейчас.
Напомним, что ЖК «Сапфир» строится на пересечении улиц Комсомольская и Бессонова, рядом с ТЦ «Мир», который находится на территории одного из старейших районов Уфы, со сложившейся инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Совсем рядом от ЖК проходят 2 главные транспортные артерии Уфы: пр. Октября и пр. Салавата Юлаева, а совсем скоро откроется и «Восточный» выезд. В пешей доступности: школы и детские сады, аптеки и клиники, кафе, магазины и офисы банков.
На текущий момент, ЖК «Сапфир» уже полностью возведён, активно ведутся работы по кирпичной кладке, обустройству кровли и монтажу окон. А ввод дома в эксплуатацию назначен на 1 квартал 2025 года.
Для того, чтобы подать заявку на получение ипотеки со сниженной ипотечной ставкой можно обратиться в каждый банк самостоятельно, либо связаться с ипотечным брокером застройщика. Ипотечный брокер ГК «Жилой Квартал» поможет не только подобрать оптимальные условия ипотечного кредитования, но и правильно заполнить анкету онлайн и собрать пакет необходимых документов, что увеличит ваши шансы на одобрение столь выгодной ставки.
Квартира в ЖК «Сапфир» добавит магии комфорта в вашу жизнь и станет отличным выбором для тех, кто покупает первое жильё или планирует расширение жилплощади. Это жилой комплекс, созданный ГК «Жилой Квартал» для приятной и счастливой жизни — среда, в которой каждый будет чувствовать себя дома. Узнать больше о проекте вы можете на сайте , по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8 и ул. З. Биишевой, 13.
[1] Предложение не является публичной офертой. Расчёт произведён по «Госпрограмме 2020» под 8% годовых от банка ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040—06492—100000, выдана: 25.03.2003 г.Квартира 2S в ЖК «Сапфир», площадью 40,80 кв. м., стоимость квартиры 7 186 330 руб, первоначальный платёж 30%, срок ипотеки 25 лет.
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