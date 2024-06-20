Депутат из Башкирии ушёл на СВО после ранения

29-летний бизнесмен, юрист, бывший оперативник уголовного розыска и депутат Курултая Алексей Локотченко отправился в зону СВО в феврале 2024 года и был ранен в середине мая в боях под Бахмутом. Парламентарий попал под вражеский артобстрел во время выполнения боевого задания. Ему, в отличии от многих боевых товарищей, удалось выжить. Раненого бойца подобрала эвакуационная группа. В госпиталь его доставили в сознании, но мужчина потерял много крови. Медикам удалось стабилизировать состояние депутата из Башкирии, дальнейшее лечение он проходил уже ЛНР, в Луганске.