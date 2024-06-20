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Updated Сегодня, 08:25

Депутат из Башкирии ушёл на СВО после ранения

Депутат из Башкирии ушёл на СВО после ранения

20 июня 2024, 08:23
Фото: Курултай Республики Башкортостан
Алексей Локотченко выписался из госпиталя в Луганске и вернулся на линию боевого соприкосновения, рассказал Председатель регионального парламента Константин Толкачев.

— Алексей Локотченко вернулся в расположение интербригады «Пятнашка» и уже приступил к выполнению боевых задач, — рассказал спикер регионального парламента Башкирии Константин Толкачев.

29-летний бизнесмен, юрист, бывший оперативник уголовного розыска и депутат Курултая Алексей Локотченко отправился в зону СВО в феврале 2024 года и был ранен в середине мая в боях под Бахмутом. Парламентарий попал под вражеский артобстрел во время выполнения боевого задания. Ему, в отличии от многих боевых товарищей, удалось выжить. Раненого бойца подобрала эвакуационная группа. В госпиталь его доставили в сознании, но мужчина потерял много крови. Медикам удалось стабилизировать состояние депутата из Башкирии, дальнейшее лечение он проходил уже ЛНР, в Луганске.

Врачи вытащили из командира взвода Локотченко множество осколков. Но не все. Как рассказал сам комвзвода «Пятнашки» Локотченко, часть осколков будут с ним навечно. Боец не считает это проблемой, наоборот: осколки будут служить ему напоминанием о чувстве долга и боевом братстве. В своем обращении через пресс-службу Курултая депутат поблагодарил всех за поддержку.

Добавим, что до принятия решения уйти в зону СВО Локотченко активно занимался отправкой гуманитарной помощи в новые западные регионы России.

Напомним, ранее Mkset рассказывал о возвращении в зону СВО «воскресшего» чиновника из Башкирии. Пока мужчина лежат на поле боя в ожидании помощи, его супруге пришла «похоронка».

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Толкачев#СВО#Курултай
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