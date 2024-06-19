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Взрослое видео сняли в детском лагере в Башкирии

Взрослое видео сняли в детском лагере в Башкирии

19 июня 2024, 11:59
Фото: freepik.com
Воспитанник детского лагеря в Башкирии заставил сверстников стать актёрами «18+ контента», пишет UTV со ссылкой на собственный источник.

Как утверждает издание, инцидент произошел в одном из учреждений Гафурийского района. С «деловым предложением» поучаствовать в видео с действиями сексуального характера подросток обратился к двоим мальчикам. Взамен он предложил им вознаграждение в размере ₽100.

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Каких-либо официальных комментариев о происшествии опубликовано не было. Собеседник издания заявил, что факт случившегося дошел до администрации, однако те решили замять дело и перевести малолетнего «режиссёра» в другой отряд.

#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Гафурийский район#Насилие#Инциденты#Детский лагерь#Домогательства
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