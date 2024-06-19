Взрослое видео сняли в детском лагере в Башкирии

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Как утверждает издание, инцидент произошел в одном из учреждений Гафурийского района. С «деловым предложением» поучаствовать в видео с действиями сексуального характера подросток обратился к двоим мальчикам. Взамен он предложил им вознаграждение в размере ₽100.
Каких-либо официальных комментариев о происшествии опубликовано не было. Собеседник издания заявил, что факт случившегося дошел до администрации, однако те решили замять дело и перевести малолетнего «режиссёра» в другой отряд.