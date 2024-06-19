Вспышка кори зафиксирована в Уфе

В одном из отделении БСМП Уфы был выявлен случай кори. Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания было принято решение временно ограничить прием новых пациентов без подтвержденной информации об их статусе по вакцинации или перенесенном заболевании корью. Министерством здравоохранения Республики Башкортостан было проведено оперативное совещание, на котором было принято решение направить пациентов из БСМП Уфы для госпитализации в другие стационары города. Эта мера является временной и целесообразной для предотвращения возможных последствий и спасения жизней людей, указывают медики и санитарные врачи.