Вспышка кори зафиксирована в Уфе

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
В одном из отделении БСМП Уфы был выявлен случай кори. Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания было принято решение временно ограничить прием новых пациентов без подтвержденной информации об их статусе по вакцинации или перенесенном заболевании корью. Министерством здравоохранения Республики Башкортостан было проведено оперативное совещание, на котором было принято решение направить пациентов из БСМП Уфы для госпитализации в другие стационары города. Эта мера является временной и целесообразной для предотвращения возможных последствий и спасения жизней людей, указывают медики и санитарные врачи.
Корь — это заболевание, которое контролируется через эффективную вакцинацию. Актуальные статистические данные Роспотребнадзора свидетельствуют о вакцинации против кори 36445 человек, что составляет 89,7% от числа подлежащих процедуре иммунизации. Особое внимание уделяется детской аудитории: из запланированных 36000 детей уже вакцинированы 33746 (93,7%). Однако, несмотря на положительные результаты работы по иммунизации, недавно возникший случай заражения корью вызвал серьезное беспокойство у медицинских служб Уфы.