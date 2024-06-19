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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

ДТП-домино случилось в Уфе

ДТП-домино случилось в Уфе

19 июня 2024, 10:18
Фото: ГАИ Уфы
Водитель отечественной легковушки врезался в стоящую иномарку, а та — угодила в столб дорожного знака, сообщает пресс-служба ГАИ Уфы.

42-летний водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» спровоцировал ДТП на Демском шоссе в Уфе около 14:00 в среду, 19 июня. Мужчина допустил столкновение с «Субару Форестер», который остановился для осуществления разворота в сторону Оренбургского тракта. От удара «Субару» совершил наезд на дорожный знак.

В результате дорожной аварии водитель отечественного автомобиля каретой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.

По факту ДТП начато административное расследование.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Город#Уфа#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Лада Гранта#Демское шоссе
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