ДТП-домино случилось в Уфе

42-летний водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» спровоцировал ДТП на Демском шоссе в Уфе около 14:00 в среду, 19 июня. Мужчина допустил столкновение с «Субару Форестер», который остановился для осуществления разворота в сторону Оренбургского тракта. От удара «Субару» совершил наезд на дорожный знак.