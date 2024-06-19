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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В Уфе подняли цену за проезд

В Уфе подняли цену за проезд

19 июня 2024, 11:09
Фото: Наталья Селивестрова / РИА Новости
Проезд на электрическом транспорте в Уфе подорожал в июне, гласит документ Госкомитета Башкирии по тарифам.

Согласно постановлению, после тарифизации билеты по проездному обойдутся в ₽31, наличными или по банковской карте — ₽35. Провоз багажа при этом теперь будет стоить ₽22, а проезд для школьников — ₽18.

В Башкирии повышают стоимость проезда
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Как сообщал Mkset, ранее билеты на электрический транспорт подорожали и в Стерлитамаке. Там провоз багажа теперь стоит ₽32, а сам проезд ₽36.

Напомним, с 1 июня увеличилась стоимость пользования транспортом «Башавтотранса». Повышение цен назвали вынужденной мерой в связи с подорожанием содержания автопарка и инфляцией.

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