В Уфе подняли цену за проезд

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Согласно постановлению, после тарифизации билеты по проездному обойдутся в ₽31, наличными или по банковской карте — ₽35. Провоз багажа при этом теперь будет стоить ₽22, а проезд для школьников — ₽18.
Как сообщал Mkset, ранее билеты на электрический транспорт подорожали и в Стерлитамаке. Там провоз багажа теперь стоит ₽32, а сам проезд ₽36.
Напомним, с 1 июня увеличилась стоимость пользования транспортом «Башавтотранса». Повышение цен назвали вынужденной мерой в связи с подорожанием содержания автопарка и инфляцией.