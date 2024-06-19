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Published Сегодня, 20:35

Modified Сегодня, 20:38

Updated Сегодня, 20:38

Ураган снёс крыши в Башкирии

Ураган снёс крыши в Башкирии

19 июня 2024, 20:35
Фото: Борис Мелкоедов
Штормовой ветер повредил два здания и газопровод, сообщил глава Зилаирского района Республики Башкортостан Борис Мелкоедов.

Сильные порывы ветра снесли в селе Матраево Зилаирского района в Башкирии кровлю с многоквартирного дома, крышу с местного Центра культуры и досуга и повредили газопровод в среду, 19 июня. Кадрами последствий разгула стихии поделился глава Зилаирского района Республики Башкортостан Борис Мелкоедов. На видео и фото видны повреждения и валяющиеся на земле кровельные материалы.

Борис Мелкоедов уточнил, что экстренные службы уже занимаются устранением последствий шквального ветра. Впрочем, говорить о том, что перечисленные выше объекты — единственные пострадавшие от урагана, пока рано. Местные власти сейчас собирают сообщения о повреждениях вследствие разгула стихий от населения района. Всю информацию аккумулирует ЕДДС. Сообщения принимают по номеру 83475221800.

Видео: Борис Мелкоедов

Напомним, в начале недели стихия разгулялась в другом районе региона — Абзелиловском. Там ливень с градом побил машины. Местные жители назвали происходящее репетицией апокалипсиса.

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