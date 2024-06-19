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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Ученые оценили последствия одного ядерного взрыва для планеты

Ученые оценили последствия одного ядерного взрыва для планеты

19 июня 2024, 08:52
В США ученые решили оценить вероятность уничтожения нашей планеты в результате взрыва одной атомной бомбы.

Как передает newkhakasiya.online, интерес вызвала гипотеза одного из участников Манхэттенского проекта — программы США по разработке ядерного оружия.

Этот ученый предположил, что взрыв достаточно мощной атомной бомбы вызовет в атмосфере Земли термоядерный синтез водорода, что запустит цепную реакцию, способную уничтожить планету.

Однако современные исследования показывают, что плотность легкоплавких атомов и баланс энергии не позволяют реализоваться этому сценарию.

Тем не менее ученые не могут с уверенностью сказать, возможно ли создание одного настолько мощного оружия, которое могло бы привести к гибели Земли.

#Светлана Павлова#18+
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