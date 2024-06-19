Ученые оценили последствия одного ядерного взрыва для планеты

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Как передает newkhakasiya.online, интерес вызвала гипотеза одного из участников Манхэттенского проекта — программы США по разработке ядерного оружия.
Этот ученый предположил, что взрыв достаточно мощной атомной бомбы вызовет в атмосфере Земли термоядерный синтез водорода, что запустит цепную реакцию, способную уничтожить планету.
Однако современные исследования показывают, что плотность легкоплавких атомов и баланс энергии не позволяют реализоваться этому сценарию.
Тем не менее ученые не могут с уверенностью сказать, возможно ли создание одного настолько мощного оружия, которое могло бы привести к гибели Земли.