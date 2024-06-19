ТПП РФ: В Москве наградили лауреатов премии «Золотой Меркурий»

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В мероприятии приняли участие малые предприятия, в том числе семейные, и компании-экспортеры.
Всего в этом году в оргкомитет поступило более 400 заявок от 75 региональных палат. Одна из целей мероприятия — поддержка и популяризация развития предпринимательства в России.
По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, необходимо, чтобы каждая церемония награждения проходила на достойном уровне, поскольку обо всех удостоенных наград информируются регионы, чтобы о них знали руководители администраций и бизнес. Катырин добавил, что впоследствии многие из победителей становятся членами комитетов, советов.
Участниками конкурса могут стать и предприятия с численностью персонала менее 100 человек. Также в конкурсе были представлены и специальные номинации. Среди них — «Лучшая банковская программа для МСП».
По мнению первого заместителя председателя правления АО АКБ «Международный финансовый клуб» Анатолия Хвостикова, предприятия малого и среднего бизнеса, микробизнес, а также семейные компании сегодня создают национальное благосостояние. Он подчеркнул, что данная премия не имеет аналогов в мире. Ее главная задача — показать, как развивается бизнес в РФ сейчас, в чрезвычайных экономических условиях. Анатолий Хвостиков также отметил, что ежегодно в стране появляются инновационные компании, медицинские кластеры, создается программное обеспечение, не имеющее аналогов в мире.
Российский химический холдинг ПАО «ФосАгро» выступает традиционным партнером конкурса.
Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков рассказал, что уже более двадцати лет компания оказывает поддержку премии и очень гордимся этим. По его словам, мероприятие помогает выделить предпринимателей, которые развиваются в инновационном плане и в социальной ответственности и производят качественные услуги и продукцию, которые можно будет потом предложить рынку. Спикер подчеркнул, что компания всегда готова поддержать такие инициативы, поскольку социальная ответственность бизнеса является базой устойчивого развития страны.