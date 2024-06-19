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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

ТПП РФ: В Москве наградили лауреатов премии «Золотой Меркурий»

ТПП РФ: В Москве наградили лауреатов премии «Золотой Меркурий»

19 июня 2024, 08:03
Фото: кадр
В Москве состоялось награждение победителей и лауреатов национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Ежегодно конкурс организует и проводит Торгово-промышленная палата РФ.

В мероприятии приняли участие малые предприятия, в том числе семейные, и компании-экспортеры.

Всего в этом году в оргкомитет поступило более 400 заявок от 75 региональных палат. Одна из целей мероприятия — поддержка и популяризация развития предпринимательства в России.

По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, необходимо, чтобы каждая церемония награждения проходила на достойном уровне, поскольку обо всех удостоенных наград информируются регионы, чтобы о них знали руководители администраций и бизнес. Катырин добавил, что впоследствии многие из победителей становятся членами комитетов, советов.

Участниками конкурса могут стать и предприятия с численностью персонала менее 100 человек. Также в конкурсе были представлены и специальные номинации. Среди них — «Лучшая банковская программа для МСП».

По мнению первого заместителя председателя правления АО АКБ «Международный финансовый клуб» Анатолия Хвостикова, предприятия малого и среднего бизнеса, микробизнес, а также семейные компании сегодня создают национальное благосостояние. Он подчеркнул, что данная премия не имеет аналогов в мире. Ее главная задача — показать, как развивается бизнес в РФ сейчас, в чрезвычайных экономических условиях. Анатолий Хвостиков также отметил, что ежегодно в стране появляются инновационные компании, медицинские кластеры, создается программное обеспечение, не имеющее аналогов в мире.

Российский химический холдинг ПАО «ФосАгро» выступает традиционным партнером конкурса.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков рассказал, что уже более двадцати лет компания оказывает поддержку премии и очень гордимся этим. По его словам, мероприятие помогает выделить предпринимателей, которые развиваются в инновационном плане и в социальной ответственности и производят качественные услуги и продукцию, которые можно будет потом предложить рынку. Спикер подчеркнул, что компания всегда готова поддержать такие инициативы, поскольку социальная ответственность бизнеса является базой устойчивого развития страны.

#Светлана Павлова
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