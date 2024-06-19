ТПП РФ: В Москве наградили лауреатов премии «Золотой Меркурий»

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков рассказал, что уже более двадцати лет компания оказывает поддержку премии и очень гордимся этим. По его словам, мероприятие помогает выделить предпринимателей, которые развиваются в инновационном плане и в социальной ответственности и производят качественные услуги и продукцию, которые можно будет потом предложить рынку. Спикер подчеркнул, что компания всегда готова поддержать такие инициативы, поскольку социальная ответственность бизнеса является базой устойчивого развития страны.