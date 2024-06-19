Тезки не поделили ₽1,2 млрд в Уфе

Планы по строительству комплекса отработки ТКО планировалось реализовать еще в 2020 году, однако, этого так и не произошло. По итогам проверки участка нанятым компанией экспертом было постановлено, что для строительства необходимо будет провести подготовку участка за ₽1,2 млрд. В компании сочли, что комплекс не может быть построен из-за дополнительных расходов. АО «Спецавтохозяйство по уборке города» обратилось к МУП САХ с требованием возместить данную сумму. Позднее оно обратилось в суд с иском.