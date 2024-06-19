Тезки не поделили ₽1,2 млрд в Уфе

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
В Башкирии Арбитражный суд принял решение не взыскивать с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (САХ) Уфы ₽1,2 млрд убытков. В качестве истца по данному делу выступило предприятие со схожим наименованием — АО «Спецавтохозяйство по уборке города». Как посчитал истец, от действий МУП САХ пострадал земельный участок неподалеку от мусорного полигона, где он в будущем намеревался заняться строительством мусороперерабатывающего комплекса. В частности, по его мнению, МУП загрязнил почву.
Планы по строительству комплекса отработки ТКО планировалось реализовать еще в 2020 году, однако, этого так и не произошло. По итогам проверки участка нанятым компанией экспертом было постановлено, что для строительства необходимо будет провести подготовку участка за ₽1,2 млрд. В компании сочли, что комплекс не может быть построен из-за дополнительных расходов. АО «Спецавтохозяйство по уборке города» обратилось к МУП САХ с требованием возместить данную сумму. Позднее оно обратилось в суд с иском.
Ответчик же заявил, что на полигоне на протяжении долгого периода времени имелись битумные карты, где хранятся нефтеотходы, к чему ответчик непричастен, как и к утечке вредных химических веществ. Он также отметил, что право требовать компенсацию за нанесенный экологии ущерб есть только у надзорных и правоохранительных органов. Суд счел эти доводы обоснованными.
По мнению суда, АО «Спецавтохозяйство» не сумело реализовать проект по строительству комплекса переработки ТКО и предприняло попытку получить денежные средства от муниципального предприятия. С доводами о том, что частное предприятия не имеет права требовать возмещения денежных средств суд также согласился.
Отметим, что по информации ИА «Башинформ», на 2023 год на территории республики действует 26 полигонов ТКО, а также 16 комплексов по сортировке мусора.