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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Тарифы на газ пересматривают в Башкирии

Тарифы на газ пересматривают в Башкирии

19 июня 2024, 16:11
Фото: FreePik
С 1 июля 2024 года в регионе планируют повысить розничные цены на газ, об этом сообщает постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам.

Согласно документу, цена на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) может увеличится с 8,54 рублей за 1 кубический метр до 9,50 рублей. Та же цена планируется действовать и на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения.

Эксперты объясняют увеличение цены на газ необходимостью поддержания стабильности производства и инфраструктуры для обеспечения качественного предоставления услуг потребителям. Однако, для многих потребителей это может стать дополнительной финансовой нагрузкой.

Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам пока не комментирует причины повышения цен на газ.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Газ
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