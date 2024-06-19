Тарифы на газ пересматривают в Башкирии

Согласно документу, цена на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) может увеличится с 8,54 рублей за 1 кубический метр до 9,50 рублей. Та же цена планируется действовать и на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения.