Скидки на ЖД билеты в 2024 году: как жителям Уфы купить дешевые билеты на поезд

В 2024 году школьники в возрасте 5 лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельного места. Если же ребенку уже требуется отдельное сидение, он ему еще нет 10 лет — могут путешествовать на поездах РЖД со скидкой 50-65% в зависимости от типа вагона. Для подтверждения возраста не требуется справка из школы.