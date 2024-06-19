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Как купить дешевые билеты на поезд РЖД: советы для жителей Уфы

Скидки на ЖД билеты в 2024 году: как жителям Уфы купить дешевые билеты на поезд

19 июня 2024, 10:56
Фото: 1MI
Как купить дешевые билеты на поезд РЖД: советы для жителей Уфы
Путешествия на поездах могут быть не только комфортными, но и экономичными, если знать, как и где искать скидки. Жители Уфы могут воспользоваться многочисленными акциями и программами лояльности РЖД, чтобы сделать свои поездки доступнее.

Жители Уфы, как и жители других городов, могут значительно экономить на поездках на поездах, если знают, где искать скидки и как правильно планировать свои путешествия. В следующем разделе мы рассмотрим основные способы покупки дешевых билетов на поезда РЖД.

Программа «РЖД-бонус»: как это работает?

Программа лояльности «РЖД-бонус» — отличный способ сэкономить. Участвуя в ней, вы можете накапливать баллы за поездки и обменивать их на бесплатные билеты.

Как присоединиться к программе?

  1. Перейдите на официальный сайт программы «РЖД-бонус» или в мобильное приложение РЖД.
  2. Зарегистрируйтесь, заполнив простую форму с вашими персональными данными. Это занимает несколько минут.
  3. Получите 500 приветственных баллов сразу после регистрации.

Как накапливать баллы?

  1. Покупайте билеты на поезда: Указывайте свой номер участника программы при бронировании билетов через официальные каналы продаж РЖД (сайт, мобильное приложение, кассы). За каждые потраченные 3,34 рубля вы получаете 1 бонусный балл.
  2. Участвуйте в акциях и опросах: РЖД регулярно проводит различные акции, где можно заработать дополнительные баллы. Также участие в опросах может принести вам бонусы.

Баллы бывают двух видов: премиальные и квалификационные. Премиальные используются для оплаты или частичной оплаты билетов, а квалификационные помогают вам поддерживать или повышать ваш статус в программе (например, «серебряный», «золотой»), что дает дополнительные привилегии, такие как лучшие места в вагонах, бесплатные пересадки и другие услуги.

Жители Уфы, как и жители других городов, могут значительно экономить на поездках на поездах, если знают, где искать скидки и как правильно планировать свои путешествия.Жители Уфы, как и жители других городов, могут значительно экономить на поездках на поездах, если знают, где искать скидки и как правильно планировать свои путешествия.
Жители Уфы, как и жители других городов, могут значительно экономить на поездках на поездах, если знают, где искать скидки и как правильно планировать свои путешествия.
Фото: 1MI

Скидки на жд билеты для многодетных семей

Если вы являетесь частью большой семьи, состоящей из трех и более детей, РЖД предлагают специальную скидку в размере 15% на покупку билетов в купе. Чтобы воспользоваться этим предложением, вам необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «РЖД-бонус» под названием «Большая семья». Регистрацию можно произвести в любой кассе РЖД, предъявив следующие документы:

  • Паспорта всех членов семьи;
  • Свидетельства о рождении всех детей, возраст которых младше 18 лет.

После успешной регистрации в программе и подтверждения статуса многодетной семьи вы сможете покупать железнодорожные билеты в купе с 15% скидкой.

Скидки для детей и школьников

В 2024 году школьники в возрасте 5 лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельного места. Если же ребенку уже требуется отдельное сидение, он ему еще нет 10 лет — могут путешествовать на поездах РЖД со скидкой 50-65% в зависимости от типа вагона. Для подтверждения возраста не требуется справка из школы.

Школьникам старше 10 лет также предоставляется скидка 50% при предъявлении справки из образовательного учреждения. Льгота действует круглогодично, кроме периода с 1 июня по 31 августа. В летние месяцы действует акция «Счастливые каникулы», которая позволяет школьникам путешествовать по льготным тарифам без справки из школы, но с ограничениями на типы вагонов.

Групповые поездки: фиксированные тарифы и скидки

Если вы планируете путешествие в большой компании, например, с друзьями или коллегами, то для групп, состоящих минимум из 10 человек, действуют специальные фиксированные тарифы, которые значительно ниже стандартных цен на билеты.

Чтобы воспользоваться групповой скидкой, вам необходимо подать заявку на приобретение билетов. Это можно сделать как на официальном сайте РЖД, так и через авторизованные туристические агентства.

В заявке следует указать количество участников, маршрут поездки, предпочтительные классы вагонов и даты путешествия. После рассмотрения заявки вам будет предложен расчет по фиксированному тарифу для группы.

Для пенсионеров действуют скидки 15% на билеты в купе до 30 мая и с 16 сентября по 21 декабря. Скидка применяется автоматически при заполнении данных пассажира.Для пенсионеров действуют скидки 15% на билеты в купе до 30 мая и с 16 сентября по 21 декабря. Скидка применяется автоматически при заполнении данных пассажира.
Для пенсионеров действуют скидки 15% на билеты в купе до 30 мая и с 16 сентября по 21 декабря. Скидка применяется автоматически при заполнении данных пассажира.
Фото: Изображение Midjourney

Скидки для студентов и пенсионеров

Если вы студент или пенсионер, у вас есть возможность приобрести билеты со скидкой.

  • Студенты получают 25% скидки на билеты в купе и на сидячие места в скоростных поездах до 31 августа. Для этого нужно также зарегистрироваться в «РЖД-бонус» и предоставить справку об обучении.
  • Для пенсионеров действуют скидки 15% на билеты в купе до 30 мая и с 16 сентября по 21 декабря. Скидка применяется автоматически при заполнении данных пассажира.

Невозвратные билеты: экономия 20%

Еще один способ сэкономить — покупать невозвратные билеты. Они стоят на 20% дешевле обычных, но вернуть их можно только в случае болезни или другой уважительной причины. Если ваши планы точны и вы уверены в поездке, это отличный способ сэкономить.

Пример: Билет на поезд «Ласточка» из Уфы в Самару по невозвратному тарифу стоит 1597 ₽ вместо обычных 1997 ₽.

Еще один способ сэкономить — покупать невозвратные билеты.Еще один способ сэкономить — покупать невозвратные билеты.
Еще один способ сэкономить — покупать невозвратные билеты.
Фото: 1MI

Скидки для именинников

Если у вас день рождения, вы можете получить скидку 10% на билет в день рождения, а также за 7 дней до и 7 дней после.

Пример: Планируете поездку из Уфы в Казань на день рождения? Билет со скидкой в честь праздника обойдется вам дешевле, ваши друзья или родственники также смогут воспользоваться скидкой.

Дополнительные акции и как еще сэкономить

РЖД регулярно проводит различные акции, которые позволяют покупать билеты по сниженным ценам. Например, билеты в Казахстан, Киргизию и Таджикистан с большой скидкой при раннем бронировании.

Советы по экономии:

  1. Покупайте билеты заранее: чем раньше вы начнете планировать свою поездку и приобретать билеты, тем больше шансов найти их по более низкой цене. Железнодорожные компании часто предлагают раннее бронирование с значительными скидками.
  2. Выбирайте верхние места в вагонах: в пассажирских вагонах, особенно в купе и плацкартных, места в верхних полках обычно стоят дешевле, чем нижние. Если для вас не критично, где спать или сидеть во время поездки, выбор верхнего места может существенно сэкономить ваши средства.

  3. Путешествуйте в непиковые дни: цены на билеты могут значительно варьироваться в зависимости от дня недели. Чаще всего билеты стоят дороже в выходные дни и в преддверии праздников. Если возможно, планируйте свои поездки на середину недели, например, во вторник или среду, чтобы сэкономить.

  4. Ищите акции и специальные предложения на официальном сайте РЖД: подпишитесь на рассылку РЖД, чтобы быть в курсе всех актуальных предложений. Это могут быть скидки для студентов, пенсионеров, молодоженов, а также специальные тарифы для дальних поездок. Также на сайте можно найти информацию о специальных акциях, которые проводятся в определенные периоды времени.

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#Ольга Харина#Общество#Деньги#Поезда#Поезд#РЖД#Поездка
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