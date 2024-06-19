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Updated Сегодня, 14:15

Скандальному министру дорог Башкирии продлили арест

Скандальному министру дорог Башкирии продлили арест

19 июня 2024, 14:13
Фото: 1MI
Советский районный суд Уфы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для Александра Клебанова, сообщает пресс-служба судов РБ.

Александр Клебанов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), продолжит находиться под домашним арестом до 7 июля. Такое решение принял Советский районный суд Уфы 19 июня.

Напомним, что 13 июня Верховный Суд Республики Башкортостан отменил постановление Советского районного суда Уфы о продлении содержания в СИЗО Клебанова и направил дело на новое рассмотрение. Причиной отмены стало неудовлетворение Верховного суда аргументами нижней инстанции.

После повторного рассмотрения материалов дела Советский районный суд Уфы все же принял решение о продлении домашнего ареста Клебанову.

Ожидается, что в ближайшее время будут проведены новые следственные действия, результаты которых могут влиять на дальнейшее развитие дела.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы
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