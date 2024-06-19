Скандальному министру дорог Башкирии продлили арест

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Александр Клебанов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), продолжит находиться под домашним арестом до 7 июля. Такое решение принял Советский районный суд Уфы 19 июня.
Напомним, что 13 июня Верховный Суд Республики Башкортостан отменил постановление Советского районного суда Уфы о продлении содержания в СИЗО Клебанова и направил дело на новое рассмотрение. Причиной отмены стало неудовлетворение Верховного суда аргументами нижней инстанции.
После повторного рассмотрения материалов дела Советский районный суд Уфы все же принял решение о продлении домашнего ареста Клебанову.
Ожидается, что в ближайшее время будут проведены новые следственные действия, результаты которых могут влиять на дальнейшее развитие дела.