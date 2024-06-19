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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Публичный секс становится трендом в Башкирии

Публичный секс становится трендом в Башкирии

19 июня 2024, 13:47
Фото: freepik.com
Страстная парочка решила перейти все границы приличия, занимаясь пикантной физической активностью на остановке в Иглино, сообщают в соцсетях.

В последнее время в регионе наблюдается увеличение случаев проведения интимных актов на публичных местах.

Изумление и шок постигли жителей Иглино, когда молодая пара без стеснения приступила к выполнению своих интимных желаний прямо на центральной улице. Никто из прохожих не сумел скрыть свое удивление перед таким бесстыдством. Даже горы мусора вокруг них не помешали им продолжать свои действия на скамейке остановочного павильона.

Люди возмущаются бессовестностью и отсутствием стыда у молодых людей.

— Что в голову залезло?
— Зачем так делать?
— Что за бардак творится? Раньше бы за это башку скрутили, — вот лишь некоторые комментарии к видео.

Отметим, что это не первый подобный случай в Уфе. Пикантные видео сняли посетители пляжа на озере Кашкадан. Купавшиеся в озере мужчина с женщиной так увлеклись друг другом, что не замечали вокруг себя никого.

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