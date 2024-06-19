Публичный секс становится трендом в Башкирии

Изумление и шок постигли жителей Иглино, когда молодая пара без стеснения приступила к выполнению своих интимных желаний прямо на центральной улице. Никто из прохожих не сумел скрыть свое удивление перед таким бесстыдством. Даже горы мусора вокруг них не помешали им продолжать свои действия на скамейке остановочного павильона.