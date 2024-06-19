Новый козырь ХК «Салавата Юлаева» — Нэйтан Тодд

Нэйтан Тодд появился на свет в маленьком канадском городке Кемптвилл, однако его юные годы напоминали быт в башкирском селе Инзер. Население Кемптвилла едва достигает 4000 жителей, и в родном поселении у Тодда не нашлось хоккейной дружины. Это обстоятельство вынудило его осваивать хоккей в близлежащем Престоне. Его наставник отмечал, что с малых лет Нэйтан был одним из самых усердных ребят.