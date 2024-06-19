Новый козырь ХК «Салавата Юлаева» — Нэйтан Тодд

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Нэйтан Тодд появился на свет в маленьком канадском городке Кемптвилл, однако его юные годы напоминали быт в башкирском селе Инзер. Население Кемптвилла едва достигает 4000 жителей, и в родном поселении у Тодда не нашлось хоккейной дружины. Это обстоятельство вынудило его осваивать хоккей в близлежащем Престоне. Его наставник отмечал, что с малых лет Нэйтан был одним из самых усердных ребят.
Интересно, что Кемптвилл также является малой родиной Эрика Корнелла, ныне защищающего цвета немецкого клуба. Тодд и Корнелл — давние приятели, которые в часто вместе играют в гольф.
Дорога Нэйтана Тодда в сильнейшую хоккейную лигу мира, Американскую хоккейную лигу, была полна препятствий. Впервые представ перед публикой в сезоне 2015/16 в составе фарм-клуба «Оттавы», он сумел вернуться в АХЛ только в 2019 году, отметившись лишь одной заброшенной шайбой в 20 поединках.
Однако сезон 2020/21 стал для него поворотным: Нэйтан записал на свой счёт 32 балла за результативность и был удостоен места в символической сборной Канадского дивизиона. Летом 2021 года он пополнил ряды «Спрингфилда» и добрался до решающих матчей плей-офф АХЛ, заработав 34 очка в 67 встречах.
Летом 2023 года он принял предложение «Сан-Хосе», где и провел самый успешный сезон в своей карьере, набрав 55 баллов за результативность в 69 играх и впервые отметившись хет-триком. В «Сан-Хосе Барракуде» Тодд выходил на лёд бок о бок с выпускником ХК «Салават Юлаев» Шакиром Мухамадуллиным, который дважды ассистировал своему партнеру.
Тодд и Джош Ливо, родившиеся в провинции Онтарио, встретились в финале плей-офф АХЛ 2021/22, где команда Ливо, «Чикаго», стала чемпионом. После того сезона Джош перешёл в «Сент-Луис», и они снова оказались в одной команде. Теперь Тодд и Ливо воссоединятся в уфимском клубе, что обещает быть интересным дуэтом на льду.
Нэйтан Тодд станет 12-м канадцем, выступающим за уфимский клуб. Среди его предшественников — Джим Монтгомери, ныне тренер «Бостона», и Брент Сопел, обладатель Кубка Стэнли. Самым результативным канадцем в Уфе пока является Джош Ливо, и Тодду предстоит стараться, чтобы превзойти его достижения.
В апреле 2024 года Нэйтан женился на Коннор Голуэй, которая тоже играла в хоккей и даже становилась чемпионкой Национальной ассоциации студенческого спорта с командой «Бостон». Это подчеркивает, что хоккей для семьи Тоддов — не просто спорт, а образ жизни.
Подписание Нэйтана Тодда — это только начало. У клуба ещё много работы: необходимо заполнить нижние звенья и укрепить оборону. Сейчас у команды есть примерно 150 миллионов рублей на дальнейшие трансферы. Переход Тодда уже стал значимым шагом в этом направлении, и болельщики с нетерпением ждут новых побед и достижений.