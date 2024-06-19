Нацбанк Башкирии опубликовал важное заявление по доллару и евро

Курс рубль продолжит определять Банк России, но не по биржевой схеме, а на основе рыночной формулы «спрос-предложение». В заявлении регулятора указано, что по этой схеме определяется курс валюты множества стран и биржевые торги теми или иными парами не обязательны для установления реальной рыночной стоимости нацвалюты. В Банке России утверждают, что рыночный спрос на рубль растет от месяца к месяцу. Например, из-за комфортных цен на энергоресурсы сделки в национальных валютах между крупнейшими экспортёрами РФ и странами Востока в мае увеличились на 13% и составили 15 млрд долларов.