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Нацбанк Башкирии опубликовал важное заявление по доллару и евро

Нацбанк Башкирии опубликовал важное заявление по доллару и евро

19 июня 2024, 08:07
Фото: freepik.com
Приоритет использования валюты при расчетах сменился на китайский юань в последние два года и поводов для беспокойства у рядовых граждан быть не должно, сообщает региональное отделение Банка России.

За последние два года 80% внешней торговли РФ завязано на паре рубль-юань и валютах иных дружественных государству стран, сообщает пресс-служба Национального банка по Республике Башкортостан главного управления Банка России. Так, например, в мае 2024 года 54% биржевых сделок на Мосбирже с парой юань-рубль составила 54%.

— Биржевой курс юань-рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка, — считают в Банке России. — Вместе с этим, доллар США, привязанный к нему гонконгский доллар и евро продолжат торговаться в России, но уже не на бирже. Доля сделок по ним на Мосбирже уже давно не превалирует.

Как же теперь будут торговать евро и долларом в России и каким будет курс рубля по валютам США и ЕС? На этот вопрос также подробно ответили.

Торговля парами евро-рубль и доллар-рубль будет проходить на уровне банков и электронных торговых площадок. Например, в экспортную валютную сделку могут вступить клиент-резидент России и кредитная организация из дружественной РФ страны.

Курс рубль продолжит определять Банк России, но не по биржевой схеме, а на основе рыночной формулы «спрос-предложение». В заявлении регулятора указано, что по этой схеме определяется курс валюты множества стран и биржевые торги теми или иными парами не обязательны для установления реальной рыночной стоимости нацвалюты. В Банке России утверждают, что рыночный спрос на рубль растет от месяца к месяцу. Например, из-за комфортных цен на энергоресурсы сделки в национальных валютах между крупнейшими экспортёрами РФ и странами Востока в мае увеличились на 13% и составили 15 млрд долларов.

Говоря о санкциях США в отношении Мосбиржи, Банк России указывает на общую ситуацию на валютном рынке: глобально ничего не меняется, коррективы произошли только схеме торговли валютой на внутреннем рынке, а экономический баланс сохраняется.

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