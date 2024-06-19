Наезд грузовика на женщину попал на видео в Уфе

Как видно на записи, женщина перед переходом проезжей части озирается по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии машин. Как только уфимка начинает движение по дороге, сзади сбоку трогается «ГАЗель». Складывается ощущение, что пешеход попала в «мертвую зону» для водителя. Удар сбивает женщину с ног, после чего грузовик переезжает пешехода. Почувствовав «препятствие», водитель сдаёт назад, однако делает лишь хуже и снова прокатывается фургоном по женщине. На помощь пострадавшей вскоре сбегаются очевидцы.