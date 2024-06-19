mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Наезд грузовика на женщину попал на видео в Уфе

Наезд грузовика на женщину попал на видео в Уфе

19 июня 2024, 08:21
Фото: ГАИ
Под колёса внезапно выехавшего на пешеходный переход большегруза попала женщина, сообщает ГАИ столицы Башкирии.

Инцидент случился в микрорайоне «Инорс». В городских телеграм-каналах появились кадры с места происшествия.

Как видно на записи, женщина перед переходом проезжей части озирается по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии машин. Как только уфимка начинает движение по дороге, сзади сбоку трогается «ГАЗель». Складывается ощущение, что пешеход попала в «мертвую зону» для водителя. Удар сбивает женщину с ног, после чего грузовик переезжает пешехода. Почувствовав «препятствие», водитель сдаёт назад, однако делает лишь хуже и снова прокатывается фургоном по женщине. На помощь пострадавшей вскоре сбегаются очевидцы.

Видео: ГАИ

С места происшествия горожанку увезли в больницу. С травмами её госпитализировали. В подробностях аварии сейчас разбираются компетентные органы.

Читайте также:
Центр Уфы встал из-за аварии с автобусами«Мерседес» влетел под фуру в БашкирииПонять-простить: лихачи извинились на видео в Башкирии
#Происшествия#Видео#Уфа#ГИБДД#Авария#Башкортостан#Полиция#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ДПС#ГАИ#Пострадавшие#Инциденты
Подпишитесь
Беспилотники вызвали скандал в Правительстве Башкирии
Сегодня, 09:05
Кто споёт на 450-летие Уфы
Сегодня, 05:05
Сёледка «из будущего» появилась в Башкирии
Сегодня, 05:45
Житель Башкирии отсидит почти 20 лет за двойное убийство
Вчера, 11:36
Трассы Башкирии стали дорогами смерти
Вчера, 11:12
Уфа в легендах и преданиях: национальный колорит и история в новом маршруте
Вчера, 10:28