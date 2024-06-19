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На размещение беженцев в Башкирии из бюджета выделят 27,7 млн рублей

На размещение беженцев в Башкирии из бюджета выделят 27,7 млн рублей

19 июня 2024, 07:56
Фото: 1MI
Вынужденных беженцев планируется расселить в оздоровительных учреждениях региона, следует из информации на портале госзакупок.

На размещение вынужденных переселенцев в здравницах Башкирии выделят до 27,7 млн руб. Соответствующий контракт с компанией «Хомай» заключила ранее служба обеспечения мероприятий гражданской защиты республики. За эту сумму компания обязуется предоставить 27,7 тысяч койко-дней. Финансирование будет осуществляться из средств регионального бюджета, следует из документации закупки.

Отмечается, что там разместят граждан из новых российских регионов, а также субъектов РФ, где в настоящее время действует максимальные и средние уровни реагирования.

Разместить их планируется в уфимском санатории-профилактории «Речные зори», гостинице «Башкортостан» в городе Туймазы и гостинично-оздоровительном комплексе «Урал» в Салавате, следует из документов.

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