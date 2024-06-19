На размещение беженцев в Башкирии из бюджета выделят 27,7 млн рублей

На размещение вынужденных переселенцев в здравницах Башкирии выделят до 27,7 млн руб. Соответствующий контракт с компанией «Хомай» заключила ранее служба обеспечения мероприятий гражданской защиты республики. За эту сумму компания обязуется предоставить 27,7 тысяч койко-дней. Финансирование будет осуществляться из средств регионального бюджета, следует из документации закупки.