Летняя выгода до 560 000 рублей в коттеджном посёлке бизнес-класса «Созвездие Цефей»

Posted 19 июня, 11:43
Published 19 июня, 11:43
Modified 19 июня, 12:06
Updated 19 июня, 12:06
Крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ ГК «Жилой Квартал» запустил акцию «Летняя выгода» на дома в коттеджном посёлке бизнес-класса «Созвездие Цефей». С сегодняшнего дня и до 30 июня 2024 года вы можете купить дом мечты с выгодой до 560 000 рублей!
— Являясь крупным игроком рынка и клиентоориентированной компанией, мы любим дарить подарки и радовать своих покупателей. Поэтому часто разрабатываем интересные акции для них. Наше предложение «Летняя выгода» ориентировано на покупателей загородной недвижимости бизнес-класса. В период с 19 по 30 июня 2024 вы можете купить дом с выгодой до 560 000 рублей в концептуальном посёлке «Созвездие Цефей». И самое приятное, что в акции участвуют как строящиеся, так и готовые дома, то есть после покупки вам останется только сделать ремонт и уже к концу лета вы сможете переехать, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Напомним, что «Созвездие Цефей» — это уникальный коттеджный поселок, спроектированный по карте настоящего созвездия. Он возводится в благоустроенном пригороде, рядом с деревней Шмидтово, к которой есть три подъездных пути по трассе М5, с северной и южной частей Уфы, а также через «Восточный» выезд. Всего 20 минут на машине, и вы дома, в экологически чистом и благоустроенном месте, в окружении живописной природы.
Застройщик предусмотрел всё для комфортного проживания: закрытая территория, въезд через контрольно-пропускной пункт и круглосуточная охрана, благоустроенная территория с пешеходными дорожками и 10 000 кв. м для спорта и отдыха. А за чистотой и порядком будет следить собственная управляющая компания.
В шаговой доступности есть всё, что необходимо для счастливой повседневной жизни. Буквально в нескольких метрах от въезда в «Созвездие Цефей» строятся новая современная школа на 640 мест и детский сад на 160 мест. А также работают магазины и кафе, спа и спортивные центры, косметологии, пункты выдачи интернет заказов и многое другое.
Так, что, переехав в коттеджный посёлок вам останется только расслабиться и получать удовольствие от тишины, удобства и неспешного течения времени на природе.
Также важно отметить, что на объекты ГК «Жилой Квартал» действуют гибкие условия оплаты от застройщика и «Сельская ипотека» от 3% годовых. Подать заявку вы можете на сайте gkufa.ru и в офисе застройщика, а ипотечный менеджер поможет правильно заполнить анкету и собрать пакет необходимых документов, что увеличит ваши шансы на одобрение.Если же вам для покупки дома необходимо продать свою старую квартиру вы можете воспользоваться услугой Трейд-ин.
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время она построила 14 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10.
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