Летняя выгода до 560 000 рублей в коттеджном посёлке бизнес-класса «Созвездие Цефей»

Напомним, что «Созвездие Цефей» — это уникальный коттеджный поселок, спроектированный по карте настоящего созвездия. Он возводится в благоустроенном пригороде, рядом с деревней Шмидтово, к которой есть три подъездных пути по трассе М5, с северной и южной частей Уфы, а также через «Восточный» выезд. Всего 20 минут на машине, и вы дома, в экологически чистом и благоустроенном месте, в окружении живописной природы.