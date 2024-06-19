Кафе запретят торговать спиртным по ночам в Башкирии

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму парламента Башкирии рассмотрел предложения по изменению регионального закона, регулирующего розничную продажу спиртного.
Предлагаемые нововведения касаются кафе, которые расположены во многоквартирных домах. Подобным кафе, а по сути — дворовым магазинам разливных напитков, планируют запретить торговать алкоголем с 23:00 до 08:00. Впрочем, сразу же обсудили и праздничное послабление. Таким кафе разрешат работать в новогоднюю ночь — с 23:00 31 декабря по 03:00 1 января.
— Депутаты поддержали концепцию законопроекта. Его рекомендовали включить в повестку дня ближайшего пленарного заседания парламента для принятия в первом чтении, — сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.
Напомним, до 2020 года в Башкирии запрет на розничную торговлю алкоголем был установлен в период с 22:00 до 10:00. Позже региональные власти смягчили ограничение, установив временные рамки с 23:00 до 08:00. В течение указанного периода торговать спиртным имеют право только предприятия общественного питания.