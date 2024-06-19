Кафе запретят торговать спиртным по ночам в Башкирии

Напомним, до 2020 года в Башкирии запрет на розничную торговлю алкоголем был установлен в период с 22:00 до 10:00. Позже региональные власти смягчили ограничение, установив временные рамки с 23:00 до 08:00. В течение указанного периода торговать спиртным имеют право только предприятия общественного питания.