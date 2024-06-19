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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 11:15

Кафе запретят торговать спиртным по ночам в Башкирии

Кафе запретят торговать спиртным по ночам в Башкирии

19 июня 2024, 11:05
В региональном парламенте рассмотрели новые ужесточения и послабления для алкобизнеса, сообщает Курултай Республики Башкортостан.

Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму парламента Башкирии рассмотрел предложения по изменению регионального закона, регулирующего розничную продажу спиртного.

Предлагаемые нововведения касаются кафе, которые расположены во многоквартирных домах. Подобным кафе, а по сути — дворовым магазинам разливных напитков, планируют запретить торговать алкоголем с 23:00 до 08:00. Впрочем, сразу же обсудили и праздничное послабление. Таким кафе разрешат работать в новогоднюю ночь — с 23:00 31 декабря по 03:00 1 января.

— Депутаты поддержали концепцию законопроекта. Его рекомендовали включить в повестку дня ближайшего пленарного заседания парламента для принятия в первом чтении, — сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.

Напомним, до 2020 года в Башкирии запрет на розничную торговлю алкоголем был установлен в период с 22:00 до 10:00. Позже региональные власти смягчили ограничение, установив временные рамки с 23:00 до 08:00. В течение указанного периода торговать спиртным имеют право только предприятия общественного питания.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Алкоголь#Новости Башкирии#Новости Уфы#Торговля#Кафе
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