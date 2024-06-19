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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Грузовик зажевал отбойник после ДТП на трассе в Башкирии

Грузовик зажевал отбойник после ДТП на трассе в Башкирии

19 июня 2024, 15:03
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Днём 19 июня на 6 км трассы Уфа-Кабаково произошло столкновение трех автомобилей, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

В ДТП поучаствовали КамАЗ, «Судзуки» и «Хово». По предварительной информации, водитель «Судзуки», 83-летний мужчина, получил перелом ноги и был госпитализирован.

На кадрах с места происшествия видно, как сильно повреждены транспортные средства. Один грузовик отлетел в ограждение, второй получил повреждения, но устоял на дороге, а «Судзуки» оказался практически «смятым».

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Предварительной версией является несоблюдение правил дорожного движения одним из водителей.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы
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