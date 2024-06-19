Грузовик зажевал отбойник после ДТП на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В ДТП поучаствовали КамАЗ, «Судзуки» и «Хово». По предварительной информации, водитель «Судзуки», 83-летний мужчина, получил перелом ноги и был госпитализирован.
На кадрах с места происшествия видно, как сильно повреждены транспортные средства. Один грузовик отлетел в ограждение, второй получил повреждения, но устоял на дороге, а «Судзуки» оказался практически «смятым».
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Предварительной версией является несоблюдение правил дорожного движения одним из водителей.