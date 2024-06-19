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Updated Сегодня, 17:33

Денис Буцаев: РЭО принимает предложения региональных властей в сфере обращения с ТКО

Денис Буцаев: РЭО принимает предложения региональных властей в сфере обращения с ТКО

19 июня 2024, 17:32
Фото: reo.ru
19 июня прошло первое заседание федерального штаба по решению проблемных вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Встречу провел Российский экологический оператор (РЭО). До 10 июля компания будет принимать предложения от органов региональной власти.

На заседании председательствовал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он напомнил, что инициаторами создания штаба были Совет Федерации, Госдума, Минприроды и ППК «Российский экологический оператор». Главная цель федерального штаба состоит в консолидации всех инициатив в сфере обращения с отходами. Вопросы, поднятые в ходе первого заседания, необходимо обсудить и рассмотреть в отдельном порядке. Их включат в план деятельности штаба на 2024 год, пишет 56orb.ru.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы выявления дефицита контейнерных площадок, развития раздельного сбора отходов и пунктов приема вторичных ресурсов. Кроме этого, участники встречи обсудили весовой контроль, тарифорегулирование, разработку терсхем с использованием ФГИС УТКО, реализацию инвестиционных проектов по созданию отраслевой инфраструктуры в регионах, исполнение целевых показателей регионами, в том числе на труднодоступных территориях. Были затронуты и моменты, связанные с требованиями по предельно допустимой нагрузке на ось мусоровозов и проведением орнитологических обследований объектов обращения с отходами, которые расположены в 6-й подзоне приаэродромной территории.

На заседании штаба присутствовали представители Совета Федерации, Минприроды России, Федеральной антимонопольной службы России, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Участниками встречи также были представители органов власти российских регионов и региональных операторов по обращению с ТКО.

Окончательный состав штаба и план его работы будет сформирован до 10 июля. Через ФГИС УТКО будет приниматься обратная связь. Следующее заседание назначено на вторую или третью декаду июля.

#Общество
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