Денис Буцаев: РЭО принимает предложения региональных властей в сфере обращения с ТКО

В ходе заседания были рассмотрены вопросы выявления дефицита контейнерных площадок, развития раздельного сбора отходов и пунктов приема вторичных ресурсов. Кроме этого, участники встречи обсудили весовой контроль, тарифорегулирование, разработку терсхем с использованием ФГИС УТКО, реализацию инвестиционных проектов по созданию отраслевой инфраструктуры в регионах, исполнение целевых показателей регионами, в том числе на труднодоступных территориях. Были затронуты и моменты, связанные с требованиями по предельно допустимой нагрузке на ось мусоровозов и проведением орнитологических обследований объектов обращения с отходами, которые расположены в 6-й подзоне приаэродромной территории.