Денис Буцаев: РЭО принимает предложения региональных властей в сфере обращения с ТКО

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
На заседании председательствовал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он напомнил, что инициаторами создания штаба были Совет Федерации, Госдума, Минприроды и ППК «Российский экологический оператор». Главная цель федерального штаба состоит в консолидации всех инициатив в сфере обращения с отходами. Вопросы, поднятые в ходе первого заседания, необходимо обсудить и рассмотреть в отдельном порядке. Их включат в план деятельности штаба на 2024 год, пишет 56orb.ru.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы выявления дефицита контейнерных площадок, развития раздельного сбора отходов и пунктов приема вторичных ресурсов. Кроме этого, участники встречи обсудили весовой контроль, тарифорегулирование, разработку терсхем с использованием ФГИС УТКО, реализацию инвестиционных проектов по созданию отраслевой инфраструктуры в регионах, исполнение целевых показателей регионами, в том числе на труднодоступных территориях. Были затронуты и моменты, связанные с требованиями по предельно допустимой нагрузке на ось мусоровозов и проведением орнитологических обследований объектов обращения с отходами, которые расположены в 6-й подзоне приаэродромной территории.
На заседании штаба присутствовали представители Совета Федерации, Минприроды России, Федеральной антимонопольной службы России, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Участниками встречи также были представители органов власти российских регионов и региональных операторов по обращению с ТКО.
Окончательный состав штаба и план его работы будет сформирован до 10 июля. Через ФГИС УТКО будет приниматься обратная связь. Следующее заседание назначено на вторую или третью декаду июля.