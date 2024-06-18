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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Живописный лес, окутанный мистической легендой: гуляем по тропе здоровья в Уфе

Живописный лес, окутанный мистической легендой: гуляем по тропе здоровья в Уфе

18 июня 2024, 06:43
Фото: 1MI
Живописный лес, окутанный мистической легендой: гуляем по тропе здоровья в Уфе
Хотите вдоволь насладиться лесом и вернуться с новыми фотками? Тогда вперед!

Отправная точка — вокзальная церковь Николая Чудотворца. Как следует из названия, находится в нескольких шагах от железнодорожного вокзала Уфы. Что очень удобно для пассажиров проезжающих поездов: можно посетить храм во время стоянки поезда. Деревянная церковь на этом месте была заложена в конце XIX века в честь помолвки будущего императора Николая II и принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской. Финансировали строительство служащие Самаро-Златоустовской железной дороги. Прежняя церковь была очень красивой, но сохранилась только на фотографиях. Не поленитесь, найдите их в интернете.

Двигаемся дальше, к тропе здоровья «Воронки». Локация расположилась в самом сердце Октябрьского района и является частью велопешеходного маршрута «Уфимское ожерелье». Асфальтированная дорожка уходит в лес. Вот где можно подышать свежим воздухом! По пути вам встретятся различные арт-объекты. Сделайте фото с инсталляцией «Счастье здесь и сейчас» или с деревянными скульптурами трех девушек. Это три сестры, которые олицетворяют реки Белую, Уфу и Дему. Легенду о трех сестрах, которые превратились в реки, прочитать можно здесь же, на информационном стенде.

Фото: 1MI

Едем дальше, по пути будет несколько смотровых площадок. Но мы направляемся к скале Голова. Это достопримечательность, созданная самой природой. Приглядитесь, причудливая гипсовая порода действительно напоминает человеческое лицо. Но будьте осторожны: рядом — пропасть, поэтому совсем близко к скале подойти не получится. Делаем фото и едем дальше.

Фото: 1MI

Следующая точка маршрута — ПКиО имени Мажита Гафури. Парковый комплекс располагается на обширной территории и предлагает большой выбор развлечений: аттракционы, игровые автоматы, картинг, конная база. А еще это место встречи интеллектуалов — любителей шашек и шахмат. Сыграем партию и двигаемся дальше, в лесопарк имени Лесоводов Башкирии. Этот парк достаточно молодой, расположен в историческом районе Новиковки, на склоне Дудкинской горы. Инфраструктура развлечений здесь не развита. В этом и изюминка парка — отвлечься от городской суеты и полностью слиться с природой. Ощутить ее дыхание, спокойствие и умиротворение.

Фото: 1MI

А теперь заглянем в Ботанический сад, где собрана уникальная коллекция растений из разных уголков нашей планеты. Особая гордость сада — сирингарий, где произрастает 78 видов сирени. Здесь мы и завершаем наш маршрут.

  • Дистанция: ≈ 19,8 км
  • Время: 1 час 44 минуты в среднем темпе
  • Сложность: требует выносливости и осторожности
#Город#Видео#Уфа#Туризм#Достопримечательности
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