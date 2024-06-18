Живописный лес, окутанный мистической легендой: гуляем по тропе здоровья в Уфе

Двигаемся дальше, к тропе здоровья «Воронки». Локация расположилась в самом сердце Октябрьского района и является частью велопешеходного маршрута «Уфимское ожерелье». Асфальтированная дорожка уходит в лес. Вот где можно подышать свежим воздухом! По пути вам встретятся различные арт-объекты. Сделайте фото с инсталляцией «Счастье здесь и сейчас» или с деревянными скульптурами трех девушек. Это три сестры, которые олицетворяют реки Белую, Уфу и Дему. Легенду о трех сестрах, которые превратились в реки, прочитать можно здесь же, на информационном стенде.