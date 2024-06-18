В Уфе суд вынес 5 лет колонии мобилизованному

Руслан Маннанов начал свою службу по мобилизации в сентябре 2022 года. Однако, стремясь отдохнуть и уклониться от исполнения обязанностей, он принял решение самостоятельно покинуть расположение войсковой части в ДНР и вернуться домой. В августе 2023 года его признали виновным по статье «Самовольное оставление места службы в период мобилизации» и назначили наказание — 5 лет тюремного заключения.