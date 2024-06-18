mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

В Уфе суд вынес 5 лет колонии мобилизованному

В Уфе суд вынес 5 лет колонии мобилизованному

18 июня 2024, 16:48
Фото: 1MI
Центральный окружной военный суд принял решение по делу мобилизованного Руслана Маннанова из Уфы, который без разрешения покинул место службы, сообщает Коммерсантъ Уфа.

Руслан Маннанов начал свою службу по мобилизации в сентябре 2022 года. Однако, стремясь отдохнуть и уклониться от исполнения обязанностей, он принял решение самостоятельно покинуть расположение войсковой части в ДНР и вернуться домой. В августе 2023 года его признали виновным по статье «Самовольное оставление места службы в период мобилизации» и назначили наказание — 5 лет тюремного заключения.

Этот случай не первый — ранее другой военнослужащий был осужден к трем годам лишения свободы за неявку на службу без уважительных причин. Объективность судебных процессов стала одной из ключевых тем для обсуждения.

Читайте также:
Житель Башкирии провернул дерзкое мошенничествоВ Башкирии врачам приходилось отдавать кешбэк с премийЭкс-глава Минстроя Башкирии скинул треть срока за коррупцию
#Анжелика Барабаш#Общество#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО
Подпишитесь
Ребёнок утонул в бассейне в Башкирии
Сегодня, 11:41
Мать хотела зарезать сына из-за плача в Башкирии
Сегодня, 12:06
Ребёнок утонул в бассейне в Башкирии
Сегодня, 11:41
Житель Башкирии отсидит почти 20 лет за двойное убийство
Сегодня, 11:36
Трассы Башкирии стали дорогами смерти
Сегодня, 11:12
Уфа в легендах и преданиях: национальный колорит и история в новом маршруте
Сегодня, 10:28