Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Руслан Маннанов начал свою службу по мобилизации в сентябре 2022 года. Однако, стремясь отдохнуть и уклониться от исполнения обязанностей, он принял решение самостоятельно покинуть расположение войсковой части в ДНР и вернуться домой. В августе 2023 года его признали виновным по статье «Самовольное оставление места службы в период мобилизации» и назначили наказание — 5 лет тюремного заключения.
Этот случай не первый — ранее другой военнослужащий был осужден к трем годам лишения свободы за неявку на службу без уважительных причин. Объективность судебных процессов стала одной из ключевых тем для обсуждения.