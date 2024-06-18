В районе Башкирии после отъезда Хабирова закрыли туалеты

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Речь идёт о гуляниях в Салаватском районе республики. По словам руководителя региона, сразу после его отъезда с празднества на площадке позакрывали общественные туалеты. По крайней мере, так ему доложили подчинённые.
При этом Хабиров отметил, что настойчиво уточнял у организаторов перед уходом, останется ли всё в прежнем виде, на что получил утвердительный ответ.
Соответствует ли «донос» действительности — глава республики поручил перепроверить. Подчинённые пообещали разобраться в ситуации.