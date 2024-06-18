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В районе Башкирии после отъезда Хабирова закрыли туалеты

В районе Башкирии после отъезда Хабирова закрыли туалеты

18 июня 2024, 13:10
Фото: mkset.ru
Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве возмутился закрытием туалетов на празднике «Салауат йыйыны» после его отъезда.

Речь идёт о гуляниях в Салаватском районе республики. По словам руководителя региона, сразу после его отъезда с празднества на площадке позакрывали общественные туалеты. По крайней мере, так ему доложили подчинённые.

При этом Хабиров отметил, что настойчиво уточнял у организаторов перед уходом, останется ли всё в прежнем виде, на что получил утвердительный ответ.

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Соответствует ли «донос» действительности — глава республики поручил перепроверить. Подчинённые пообещали разобраться в ситуации.

#Общество#Проверка#Башкортостан#Чиновники#Новости Башкирии#День России#День города#Салаватский район#День рождения Салавата Юлаева
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