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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

В Башкирии река вышла из берегов и затопила деревню

В Башкирии река вышла из берегов и затопила деревню

18 июня 2024, 15:48
Фото: Соцсети
ЧП произошло в Бурзянском районе, в деревне Саргая, сообщают в соцсетях.

В деревне Саргая река, протекающая через населенный пункт, вышла из берегов, затопив прилегающие территории. Местные жители сообщают о подтопленных домах и огородах.

МЧС по Республике Башкортостан предупреждает о чрезвычайной пожароопасности в регионе. 19 июня ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, а также порывы ветра до 26 м/с. В некоторых районах ожидается туман.

Спасатели рекомендуют жителям быть предельно внимательными, избегать нахождения на открытой местности во время грозы и сильного ветра, а также не приближаться к рекам и водоемам.

Видео: Соцсети
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