В Башкирии река вышла из берегов и затопила деревню

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
В деревне Саргая река, протекающая через населенный пункт, вышла из берегов, затопив прилегающие территории. Местные жители сообщают о подтопленных домах и огородах.
МЧС по Республике Башкортостан предупреждает о чрезвычайной пожароопасности в регионе. 19 июня ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, а также порывы ветра до 26 м/с. В некоторых районах ожидается туман.
Спасатели рекомендуют жителям быть предельно внимательными, избегать нахождения на открытой местности во время грозы и сильного ветра, а также не приближаться к рекам и водоемам.