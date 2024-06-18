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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Уфа на грани транспортного коллапса

Уфа на грани транспортного коллапса

18 июня 2024, 15:15
Фото: Баш ДТП
В сторону поселка Шамонино встал товарный поезд, сообщают очевидцы в соцсетях.

В Уфе на железнодорожном переезде в районе деревни Шмидтово произошло возгорание силового кабеля на грузовом локомотиве, сообщает МЧС России по РБ. На место происшествия прибыли пожарные и потушили огонь. Пострадавших нет.

Инцидент на переезде привел к транспортному коллапсу в районе Шамонино, Русского Юрмаша и Нагаево. Жители этих населенных пунктов сообщают о многочасовых заторах.

Многие жители Уфы выражают опасения, что транспортная ситуация в Шамонино и окрестностях может ухудшиться до уровня Нагаево, где уже сейчас наблюдаются серьезные проблемы с дорожным движением.

В соцсетях появляются радикальные предложения по решению транспортной проблемы в Уфе. Некоторые пользователи считают, что необходимо запретить строительство новых домов и магазинов, чтобы остановить рост населения и уменьшить нагрузку на дорожную инфраструктуру.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы
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