Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В Уфе на железнодорожном переезде в районе деревни Шмидтово произошло возгорание силового кабеля на грузовом локомотиве, сообщает МЧС России по РБ. На место происшествия прибыли пожарные и потушили огонь. Пострадавших нет.
Инцидент на переезде привел к транспортному коллапсу в районе Шамонино, Русского Юрмаша и Нагаево. Жители этих населенных пунктов сообщают о многочасовых заторах.
Многие жители Уфы выражают опасения, что транспортная ситуация в Шамонино и окрестностях может ухудшиться до уровня Нагаево, где уже сейчас наблюдаются серьезные проблемы с дорожным движением.
В соцсетях появляются радикальные предложения по решению транспортной проблемы в Уфе. Некоторые пользователи считают, что необходимо запретить строительство новых домов и магазинов, чтобы остановить рост населения и уменьшить нагрузку на дорожную инфраструктуру.