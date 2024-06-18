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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Тропа здоровья: прогуляемся по липовым аллеям с #Кудабежать

Тропа здоровья: прогуляемся по липовым аллеям с #Кудабежать

18 июня 2024, 09:17
Фото: 1MI
Тропа здоровья: прогуляемся по липовым аллеям с #Кудабежать
Тропа здоровья «Уфимские липы» спряталась в лесном массиве по улице Зорге за медицинским колледжем.

Еще совсем недавно жители Уфы и носа сюда не показывали. Гаражи и несанкционированные свалки мусора — вот все, что представало взору. В 2016 году все изменилось, территорию решили благоустроить. Теперь это точка притяжения не только жителей соседних микрорайонов. К середине лета тропа здоровья привычно наполняется медовым ароматом: на ее аллеях цветут липы, визитная карточка Уфы. Однако и других деревьев здесь предостаточно. Тропа проложена с учетом перепада высот.

Фото: 1MI

Поднимемся на смотровую площадку. Вам точно захочется тут немного задержаться. И это понятно: вид на реку Белую здесь — один из лучших в городе. Особенно на закате.

Фото: 1MI

Далее тропа углубляется в лес, до большой поляны, где рядом с велодорожкой организована футбольная площадка и турниковый гимнастический комплекс. Здесь наш маршрут заканчивается. Так незаметно за полчаса мы сделали круг по тропе здоровья.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 3,3 км
  • Время: 35 минут в среднем темпе
  • Сложность: для тех, кто только встал на тропу здорового образа жизни
#Город#Видео#Уфа#Туризм#Достопримечательности
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