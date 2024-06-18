Тропа здоровья: прогуляемся по липовым аллеям с #Кудабежать

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Еще совсем недавно жители Уфы и носа сюда не показывали. Гаражи и несанкционированные свалки мусора — вот все, что представало взору. В 2016 году все изменилось, территорию решили благоустроить. Теперь это точка притяжения не только жителей соседних микрорайонов. К середине лета тропа здоровья привычно наполняется медовым ароматом: на ее аллеях цветут липы, визитная карточка Уфы. Однако и других деревьев здесь предостаточно. Тропа проложена с учетом перепада высот.
Поднимемся на смотровую площадку. Вам точно захочется тут немного задержаться. И это понятно: вид на реку Белую здесь — один из лучших в городе. Особенно на закате.
Далее тропа углубляется в лес, до большой поляны, где рядом с велодорожкой организована футбольная площадка и турниковый гимнастический комплекс. Здесь наш маршрут заканчивается. Так незаметно за полчаса мы сделали круг по тропе здоровья.