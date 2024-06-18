Тайные тропы и лесные чащи: #Кудабежать подготовил велоквест на окраине Уфы

Немного отдохнули? Тогда держим путь в очередной парк — ПКиО имени М. И. Калинина. Он расположен в конце проспекта Октября на окраине района Черниковки. На самом деле сегодня это неухоженная лесная чаща с проложенными через нее аллеями. Зато это одно из лучших мест в городе для катания на беговых лыжах. И главный плюс — тут тихо, за время катания можно вообще никого не встретить.