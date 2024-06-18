mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Тайные тропы и лесные чащи: #Кудабежать подготовил велоквест на окраине Уфы

Тайные тропы и лесные чащи: #Кудабежать подготовил велоквест на окраине Уфы

18 июня 2024, 08:23
Фото: 1MI
Тайные тропы и лесные чащи: #Кудабежать подготовил велоквест на окраине Уфы
Это еще один маршрут для лучших велопрогулок на лоне природы. За город для этого выезжать не придется. Будем кататься в одном из крупных микрорайонов Уфы — Сипайлово.

Встречаемся у Обыденной церкви Матроны Московской. Обыденной она называется потому, что была построена за один день. Да-да, это не опечатка. 21 сентября 2011 года, в праздник Рождества Богородицы, в семи городах России появились семь новых храмов. Но это церковь временная — пока рядом не завершится строительство большого храма.

Фото: 1MI

Двигаемся дальше. После пересечения улицы Маршала Жукова мы окажемся в парке культуры и отдыха «Кашкадан». Большую его часть занимает озеро с тем же необычным названием. Это естественный водоем, который недавно привели в порядок. Главная изюминка озера — песчаный пляж. Здесь же можно взять напрокат шезлонги и зонтики, а если хочется активного отдыха, то поиграть в пляжный волейбол.

Фото: 1MI

Немного отдохнули? Тогда держим путь в очередной парк — ПКиО имени М. И. Калинина. Он расположен в конце проспекта Октября на окраине района Черниковки. На самом деле сегодня это неухоженная лесная чаща с проложенными через нее аллеями. Зато это одно из лучших мест в городе для катания на беговых лыжах. И главный плюс — тут тихо, за время катания можно вообще никого не встретить.

Фото: 1MI

Завершаем наш маршрут в одном из самых «тайных» памятников природы — Непейцевском дендропарке. Отыскать сюда вход непросто. Заезжайте с улицы Шота Руставели или Кубанской. Парк знаменит своими уникальными растениями. Когда-то здесь была дача, принадлежавшая одному чудаковатому помещику. Он коллекционировал экзотические растения и основал дендропарк — «живой» оазис посреди шумного города. Здесь росло более ста видов деревьев и кустарников. В 90-е годы парк пришел в запустение, и только недавно местные власти занялись его реставрацией.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 8,4 км
  • Время: 45 минут в среднем темпе
  • Сложность: стоит захватить с собой заплатки для шин
#Город#Видео#Уфа#Туризм#Достопримечательности
Подпишитесь
Репетиция апокалипсиса прошла в Башкирии
Сегодня, 05:01
Молния уничтожила отару овец в Башкирии
Сегодня, 05:30
Аномальная жара вынудила уфимцев спать на улице
Сегодня, 03:44
Упрямый пловец переполошил спасателей в Уфе
Сегодня, 05:01
Ураган сорвал крыши в Башкирии
Вчера, 17:31
Два ДТП унесли три жизни в Башкирии
Вчера, 18:23