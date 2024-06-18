Тайные тропы и лесные чащи: #Кудабежать подготовил велоквест на окраине Уфы

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Встречаемся у Обыденной церкви Матроны Московской. Обыденной она называется потому, что была построена за один день. Да-да, это не опечатка. 21 сентября 2011 года, в праздник Рождества Богородицы, в семи городах России появились семь новых храмов. Но это церковь временная — пока рядом не завершится строительство большого храма.
Двигаемся дальше. После пересечения улицы Маршала Жукова мы окажемся в парке культуры и отдыха «Кашкадан». Большую его часть занимает озеро с тем же необычным названием. Это естественный водоем, который недавно привели в порядок. Главная изюминка озера — песчаный пляж. Здесь же можно взять напрокат шезлонги и зонтики, а если хочется активного отдыха, то поиграть в пляжный волейбол.
Немного отдохнули? Тогда держим путь в очередной парк — ПКиО имени М. И. Калинина. Он расположен в конце проспекта Октября на окраине района Черниковки. На самом деле сегодня это неухоженная лесная чаща с проложенными через нее аллеями. Зато это одно из лучших мест в городе для катания на беговых лыжах. И главный плюс — тут тихо, за время катания можно вообще никого не встретить.
Завершаем наш маршрут в одном из самых «тайных» памятников природы — Непейцевском дендропарке. Отыскать сюда вход непросто. Заезжайте с улицы Шота Руставели или Кубанской. Парк знаменит своими уникальными растениями. Когда-то здесь была дача, принадлежавшая одному чудаковатому помещику. Он коллекционировал экзотические растения и основал дендропарк — «живой» оазис посреди шумного города. Здесь росло более ста видов деревьев и кустарников. В 90-е годы парк пришел в запустение, и только недавно местные власти занялись его реставрацией.