РЭО занимается экопросвещением россиян через МФЦ

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев обратил внимание на важность экологического просвещения населения для реформы в отрасли обращения с отходами и развития экономики замкнутого цикла. Он отметил, что без осознанного потребления инвестиции в отраслевую инфраструктуру не могут быть в полной мере эффективными, поскольку для этого необходимо участие каждого гражданина. Команда РЭО стремится проводить экологическое просвещение населения в удобные моменты, в числе которых — время ожидания в МФЦ.