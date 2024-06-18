РЭО занимается экопросвещением россиян через МФЦ

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В этих МФЦ размещены видеоролики Российского экологического оператора о переработке отходов и необходимости сортировки мусора.
Материалы РЭО также посвящены проблеме негативного влияния одноразовых пластиковых изделий на окружающую среду, передают newsnn.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев обратил внимание на важность экологического просвещения населения для реформы в отрасли обращения с отходами и развития экономики замкнутого цикла. Он отметил, что без осознанного потребления инвестиции в отраслевую инфраструктуру не могут быть в полной мере эффективными, поскольку для этого необходимо участие каждого гражданина. Команда РЭО стремится проводить экологическое просвещение населения в удобные моменты, в числе которых — время ожидания в МФЦ.
Буцаев также отметил, что РЭО создал большой медиабанк с материалами по экологическому просвещению. В нем есть 38 видеороликов о твердых коммунальных отходах.
Ролики РЭО показывают в МФЦ республик Коми, Мордовия и Дагестан. В числе этих регионов также Московская, Калужская, Тверская, Тульская, Ивановская, Волгоградская, Кировская, Смоленская области и Красноярский край.
Посетителям многофункциональных центров этих регионов также показывают социальную рекламу на тему охраны окружающей среды. Как рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, компания планирует распространить трансляцию своих видеороликов на МФЦ всех субъектов Российской Федерации.