На трассе М7 разрушился мост

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
С 18 июня 2024 года мост через реку Куваш в Чекмагушевском районе на автодороге М-7 «Волга» — Новокутово будет закрыт для всех видов транспорта из-за частичной потери несущей способности.
Ведомства предлагают альтернативные маршруты объезда через населенные пункты Семилетка, Верхний Аташ и Бишкураево. Это поможет сохранить непрерывность транспортного сообщения и обеспечить безопасное передвижение. Подробности о восстановлении движения будут сообщены дополнительно.
— Если у вас возникли вопросы или потребность в актуальной информации, обращайтесь по номеру круглосуточной диспетчерской Управления, — сообщает Минтранс Башкортостана.