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Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

На трассе М7 разрушился мост

На трассе М7 разрушился мост

18 июня 2024, 17:33
Фото: Минтранс Башкортостана
Мост через реку Куваш в Чекмагушевском районе на автодороге М-7 «Волга» — Новокутово будет закрыт, сообщает Минтранс Башкортостана.

С 18 июня 2024 года мост через реку Куваш в Чекмагушевском районе на автодороге М-7 «Волга» — Новокутово будет закрыт для всех видов транспорта из-за частичной потери несущей способности.

Ведомства предлагают альтернативные маршруты объезда через населенные пункты Семилетка, Верхний Аташ и Бишкураево. Это поможет сохранить непрерывность транспортного сообщения и обеспечить безопасное передвижение. Подробности о восстановлении движения будут сообщены дополнительно.

— Если у вас возникли вопросы или потребность в актуальной информации, обращайтесь по номеру круглосуточной диспетчерской Управления, — сообщает Минтранс Башкортостана.
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