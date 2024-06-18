КЭР от Росприроднадзора было выдано Пермской ЦБК

КЭР содержит строгие природоохранные требования, основанные на наилучших доступных технологиях. По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, уже до конца текущего года 5850 компаний должны получить данное разрешение. Она отметила, что сейчас его получили примерно 13% из этого числа. Между тем если документа не будет, то после указанного срока это может обернуться значительными штрафами или приостановлением деятельности компании, пишет properm.ru.