КЭР от Росприроднадзора было выдано Пермской ЦБК

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
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Updated Сегодня, 10:14
Этот документ выдаётся предприятиям в рамках закона «Об охране окружающей среды» и заменяет действовавшие до него разрешения на выбросы в атмосферу и размещение отходов.
КЭР содержит строгие природоохранные требования, основанные на наилучших доступных технологиях. По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, уже до конца текущего года 5850 компаний должны получить данное разрешение. Она отметила, что сейчас его получили примерно 13% из этого числа. Между тем если документа не будет, то после указанного срока это может обернуться значительными штрафами или приостановлением деятельности компании, пишет properm.ru.
Получением КЭР администрация ПЦБК занималась с 2021 года. Для этого была произведена детальная инвентаризация выбросов и сбросов, а также оценка экологической эффективности и выполнены другие необходимые процедуры. Все документы, связанные с проверками, были утверждены в Минпромторге РФ, Росприроднадзоре, Росрыболовстве и других профильных структурах Российской Федерации и Пермского края.
Комплексное экологическое разрешение для ПЦБК было выдано 11 июня, оно действительно в течение 7 лет. Также сообщается, что на протяжении следующих 4 лет компания должна установить автоматическую систему контроля на источниках выбросов и сбросов для представления данных в Росприроднадзор. Сведения будут передаваться в ведомство в онлайн-режиме.
Эксперты отмечают, что Пермская ЦБК строго соблюдает все экологические стандарты страны и является активным участником национального проекта «Экология». За последние годы компания провела значительную модернизацию своих производственных мощностей, в том числе в рамках проектов «Сила бумаги» и «Сила картона» (2019–2020 годы). В 2021-м была произведена установка локальных очистных сооружений, в 2022-м произвели запуск нового водовыпуска. И уже в мае текущего года ПЦБК стала первой целлюлозно-бумажной компанией в России, внесенной в реестр утилизаторов отходов в рамках РОП.