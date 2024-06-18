Больного из Нигерии поставили на ноги в Уфе

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Врачи противотуберкулезного диспансера в Уфе провели высокотехнологичную операцию и подняли на ноги жителя Нигерии, которому отказали несколько клиник, но врачи из Башкирии согласились помочь, пойдя на определенный риск.
— У пациента продолжительное время отмечались нарастающие боли в пояснице, судороги и нарушение чувствительности нижних конечностей. Врачи диагностировали туберкулезное поражение позвоночника с разрушением трех позвонков с формированием абсцесса, — сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Пациенту одномоментно провели две операции. Сначала убрали гнойный очаг, а затем с помощью специальных конструкций зафиксировали между собой пораженные позвонки. Это сделали для того, чтобы они срослись между собой, перестали двигаться и вызывать болезненные ощущения.
Операция прошла успешно. Пациент на третьи сутки начал вставать с постели, а угроза инвалидности была устранена.