mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Больного из Нигерии поставили на ноги в Уфе

Больного из Нигерии поставили на ноги в Уфе

18 июня 2024, 10:14
Фото: t.me/DrRakhmatullin
Врачи провели уникальную и рискованную операция иностранцу с сильными болями, от которого отказались все частники, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Врачи противотуберкулезного диспансера в Уфе провели высокотехнологичную операцию и подняли на ноги жителя Нигерии, которому отказали несколько клиник, но врачи из Башкирии согласились помочь, пойдя на определенный риск.

— У пациента продолжительное время отмечались нарастающие боли в пояснице, судороги и нарушение чувствительности нижних конечностей. Врачи диагностировали туберкулезное поражение позвоночника с разрушением трех позвонков с формированием абсцесса, — сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Пациенту одномоментно провели две операции. Сначала убрали гнойный очаг, а затем с помощью специальных конструкций зафиксировали между собой пораженные позвонки. Это сделали для того, чтобы они срослись между собой, перестали двигаться и вызывать болезненные ощущения.

Операция прошла успешно. Пациент на третьи сутки начал вставать с постели, а угроза инвалидности была устранена.

Читайте также:
Уфимца вылечили с помощью 3D-принтераТоп-блогер в Башкирии шокировал врачейПевец из Башкирии шокировал интервью
#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Операция#Туберкулез#Позвоночник#Нигерия
Подпишитесь
Репетиция апокалипсиса прошла в Башкирии
Сегодня, 05:01
Молния уничтожила отару овец в Башкирии
Сегодня, 05:30
Аномальная жара вынудила уфимцев спать на улице
Сегодня, 03:44
Упрямый пловец переполошил спасателей в Уфе
Сегодня, 05:01
Ураган сорвал крыши в Башкирии
Вчера, 17:31
Два ДТП унесли три жизни в Башкирии
Вчера, 18:23