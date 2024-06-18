Банкротство физических лиц: как осуществить в 2024 году?

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Когда вас одолевают кредиты, займы и ипотека, банкротство для физических лиц предлагает законный путь к освобождению от долгов и новому началу без финансовых тягот. Рассмотрим его суть и ключевые моменты.
Банкротство — юридическая процедура, инициируемая в случае неспособности погашать обязательства. Хотя это не крайняя мера, в некоторых ситуациях она может служить спасением от неустанного давления кредиторов и дальнейшего ухудшения финансового благополучия. В России этот процесс регулируется ФЗ №127 «О несостоятельности».
Приостановление начисления пени и процентов: все дополнительные начисления по долгам (проценты, штрафы) автоматически приостанавливаются. Это предотвращает дальнейшее накопление задолженности.
Защита от коллекторов и судебных приставов: процесс предоставляет должнику защиту от действий коллекторских агентств и судебных приставов. Они не могут продолжать преследовать вас за долги, включая звонки, письма, а также не имеют права наложить арест на ваше имущество или начать исполнительное производство.
Возможность начать с чистого листа: по завершении процедуры банкротства, в зависимости от её исхода, вы можете быть полностью или частично освобождены от своих долгов. Это дает вам шанс начать финансовую жизнь с нуля, без тяжести непогашенных обязательств.
Объявить себя банкротом может любой гражданин России, если:
Процедура несостоятельности может быть инициирована двумя способами: через арбитражный суд или через многофункциональный центр.
Если сумма ваших долгов не превышает 1 000 000 ₽, вы можете бесплатно оформить банкротство через МФЦ, без обращения в суд. Для этого нужно:
Для лиц с долгами более 1 000 000 ₽ или желающих полностью списать задолженность, процедура банкротства требует обращения в арбитражный суд. При этом предусмотрена госпошлина в размере 300 ₽ и вознаграждение арбитражному управляющему в размере 25 000 ₽. Эти расходы не включают дополнительные затраты, которые могут возникнуть в ходе процедуры банкротства.
Процедура списания долгов не всегда означает объявление человека банкротом. Сценариев у этой процедуры может быть несколько.
Реструктуризация долга — это временное решение, которое позволяет изменить условия кредитов, чтобы восстановить платежеспособность. Например, можно уменьшить ежемесячные платежи или продлить срок кредита.
Если реструктуризация невозможна, суд распорядится реализовать ваше имущество. В конкурсную массу включается все имущество, которое может быть изъято в счет уплаты долгов, включая заработную плату, собственность и доли в бизнесе. Однако ваше основное место жительства, предметы домашнего обихода и алименты на детей защищены от изъятия.
Мировое соглашение представляет собой урегулирование между вами и вашими кредиторами. Если стороны придут к компромиссу, суд закроет дело о несостоятельности, и вы сможете выплачивать задолженность в соответствии с удобным для вас планом.
Суд может отказать в банкротстве, если в вашем заявлении есть ошибки, не хватает документов или вы не доказали свою неплатежеспособность. Поэтому важно тщательно подготовиться и, если нужно, обратиться за помощью к юристу.
Банкротство — не только списание долгов, но и некоторые ограничения. В течение пяти лет вы должны указывать факт банкротства при заявке на получении кредитов. Также вы не можете занимать некоторые должности в органах управления компаний. Но это небольшая плата за возможность начать жизнь без долгов.
Во время процедуры банкротства ваша зарплата и пенсия включаются в конкурсную массу. Но вам оставят деньги в размере прожиточного минимума на вас и членов вашей семьи. Так что не бойтесь остаться без средств к существованию.
Вы не можете самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Все сделки должен одобрять финансовый управляющий. Но после завершения процесса банкротства эти ограничения снимаются.