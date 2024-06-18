Банкротство физических лиц: как осуществить в 2024 году?

Банкротство — не только списание долгов, но и некоторые ограничения. В течение пяти лет вы должны указывать факт банкротства при заявке на получении кредитов. Также вы не можете занимать некоторые должности в органах управления компаний. Но это небольшая плата за возможность начать жизнь без долгов.