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Posted Сегодня, 19:07

Published Сегодня, 19:07

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

Банкротство физических лиц: как осуществить в 2024 году?

Банкротство физических лиц: как осуществить в 2024 году?

18 июня 2024, 19:07
Фото: Изображение Midjourney
Банкротство физических лиц: как осуществить в 2024 году?
Банкротство может быть не таким уж страшным, как кажется. В 2024 году лицам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, предоставляется возможность начать новую финансовую жизнь посредством процедуры.

Когда вас одолевают кредиты, займы и ипотека, банкротство для физических лиц предлагает законный путь к освобождению от долгов и новому началу без финансовых тягот. Рассмотрим его суть и ключевые моменты.

Суть банкротства

Банкротство — юридическая процедура, инициируемая в случае неспособности погашать обязательства. Хотя это не крайняя мера, в некоторых ситуациях она может служить спасением от неустанного давления кредиторов и дальнейшего ухудшения финансового благополучия. В России этот процесс регулируется ФЗ №127 «О несостоятельности».

Преимущества для должника:

  1. Приостановление начисления пени и процентов: все дополнительные начисления по долгам (проценты, штрафы) автоматически приостанавливаются. Это предотвращает дальнейшее накопление задолженности.

  2. Защита от коллекторов и судебных приставов: процесс предоставляет должнику защиту от действий коллекторских агентств и судебных приставов. Они не могут продолжать преследовать вас за долги, включая звонки, письма, а также не имеют права наложить арест на ваше имущество или начать исполнительное производство.

  3. Возможность начать с чистого листа: по завершении процедуры банкротства, в зависимости от её исхода, вы можете быть полностью или частично освобождены от своих долгов. Это дает вам шанс начать финансовую жизнь с нуля, без тяжести непогашенных обязательств.

Это дает вам шанс начать финансовую жизнь с нуля, без тяжести непогашенных обязательств.Это дает вам шанс начать финансовую жизнь с нуля, без тяжести непогашенных обязательств.
Это дает вам шанс начать финансовую жизнь с нуля, без тяжести непогашенных обязательств.
Фото: Изображение Midjourney

Как объявить себя банкротом?

Объявить себя банкротом может любой гражданин России, если:

  • Сумма его долгов превышает 500 000 ₽.
  • Просрочка по платежам составляет более 3 месяцев.
  • Он не имеет возможности погасить задолженность.

Процедура несостоятельности может быть инициирована двумя способами: через арбитражный суд или через многофункциональный центр.

Как подать заявление через МФЦ

Если сумма ваших долгов не превышает 1 000 000 ₽, вы можете бесплатно оформить банкротство через МФЦ, без обращения в суд. Для этого нужно:

  • Исполнительное производство должно быть окончено, а исполнительный документ должен быть возвращен взыскателю.
  • Не должно быть иных неоконченных или не прекращённых исполнительных производств по взысканию денежных средств.

Подача заявления

  • Соберите необходимые документы: паспорт, документ о регистрации по месту жительства, заявление о признании банкротом и список кредиторов.
  • Подайте собранные документы в МФЦ по месту вашего проживания.
  • Если все условия соблюдены, сведения о вас внесут в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и начнется процедура внесудебного банкротства, которая продлится 6 месяцев.

Как подать заявление через суд

Для лиц с долгами более 1 000 000 ₽ или желающих полностью списать задолженность, процедура банкротства требует обращения в арбитражный суд. При этом предусмотрена госпошлина в размере 300 ₽ и вознаграждение арбитражному управляющему в размере 25 000 ₽. Эти расходы не включают дополнительные затраты, которые могут возникнуть в ходе процедуры банкротства.

Подача заявления

  1. Соберите необходимые документы: паспорт, документы, подтверждающие вашу неспособность погасить задолженности, и заявление о банкротстве.
  2. Подайте заявление в арбитражный суд по месту вашего проживания.
  3. Суд назначит финансового управляющего, который будет контролировать процесс банкротства.
  4. После рассмотрения вашего заявления суд вынесет решение о признании вас банкротом.
С 1 июля 2024 года список документов для банкротства станет короче. Некоторые справки будут запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия.С 1 июля 2024 года список документов для банкротства станет короче. Некоторые справки будут запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия.
С 1 июля 2024 года список документов для банкротства станет короче. Некоторые справки будут запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Фото: Изображение Midjourney

Как списываются долги?

Процедура списания долгов не всегда означает объявление человека банкротом. Сценариев у этой процедуры может быть несколько.

Реструктуризация долгов

Реструктуризация долга — это временное решение, которое позволяет изменить условия кредитов, чтобы восстановить платежеспособность. Например, можно уменьшить ежемесячные платежи или продлить срок кредита.

Реализация имущества

Если реструктуризация невозможна, суд распорядится реализовать ваше имущество. В конкурсную массу включается все имущество, которое может быть изъято в счет уплаты долгов, включая заработную плату, собственность и доли в бизнесе. Однако ваше основное место жительства, предметы домашнего обихода и алименты на детей защищены от изъятия.

Мировое соглашение

Мировое соглашение представляет собой урегулирование между вами и вашими кредиторами. Если стороны придут к компромиссу, суд закроет дело о несостоятельности, и вы сможете выплачивать задолженность в соответствии с удобным для вас планом.

Почему суд может отказать?

Суд может отказать в банкротстве, если в вашем заявлении есть ошибки, не хватает документов или вы не доказали свою неплатежеспособность. Поэтому важно тщательно подготовиться и, если нужно, обратиться за помощью к юристу.

Последствия

Банкротство — не только списание долгов, но и некоторые ограничения. В течение пяти лет вы должны указывать факт банкротства при заявке на получении кредитов. Также вы не можете занимать некоторые должности в органах управления компаний. Но это небольшая плата за возможность начать жизнь без долгов.

Зарплата и пенсия

Во время процедуры банкротства ваша зарплата и пенсия включаются в конкурсную массу. Но вам оставят деньги в размере прожиточного минимума на вас и членов вашей семьи. Так что не бойтесь остаться без средств к существованию.

Ограничения

Вы не можете самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Все сделки должен одобрять финансовый управляющий. Но после завершения процесса банкротства эти ограничения снимаются.

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#Ольга Харина#Общество#Деньги#Долги#Банкротство
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