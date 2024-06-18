5 причин, почему Hamster Kombat (16+) — развод для наивных

Агрессивная маркетинговая кампания вокруг криптовалюты или токена, такого как $HMSTR, может включать в себя различные стратегии для привлечения внимания и создания интереса среди потенциальных инвесторов. Это может быть использование социальных сетей, платформ для криптовалют, публикации в блогах, а также сотрудничество с влиятельными лицами в индустрии (инфлюенсерами), которые могут рекламировать токен как высокоперспективный инвестиционный инструмент.