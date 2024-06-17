В Башкирии сотрудникам детских садиков не выплатили более ₽2,7 млн

После тщательного анализа данных было выявлено, что представленные заявления о выплатах не соответствуют законодательству. Около 460 воспитателей и сторожей недополучили более 2,7 млн рублей. В результате этого инцидента были вынесены представления к 26 руководителям детских садов. По итогу все работники получили свои заслуженные выплаты.