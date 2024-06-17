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Updated Сегодня, 14:41

В Башкирии сотрудникам детских садиков не выплатили более ₽2,7 млн

В Башкирии сотрудникам детских садиков не выплатили более ₽2,7 млн

17 июня 2024, 14:39
Фото: 1MI
В городе Октябрьском, Башкирия, прокуратура провела проверку в 26 детских садах и выявила серьезные нарушения в оплате труда, сообщает прокуратура РБ.

По информации прокуратуры, проведенная проверка выявила финансовые нарушения в детских садах Башкирии. Оказалось, что за сверхурочную работу сторожам выплачивались суммы значительно меньше, чем предусмотрено законом. Кроме того, доплаты воспитателям за работу со сложными категориями детей не были произведены по правилам.

После тщательного анализа данных было выявлено, что представленные заявления о выплатах не соответствуют законодательству. Около 460 воспитателей и сторожей недополучили более 2,7 млн рублей. В результате этого инцидента были вынесены представления к 26 руководителям детских садов. По итогу все работники получили свои заслуженные выплаты.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты
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