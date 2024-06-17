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Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

В Башкирии поймали братьев-разбойников

В Башкирии поймали братьев-разбойников

17 июня 2024, 16:26
Фото: Mash
В Благовещенске возбуждены два уголовных дела в отношении подростков, которые стали участниками жестокого грабежа, сообщает Следственный комитет РБ.

Согласно информации от Бирского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Башкортостан, двое подростков вечером 16 июня агрессивно выступили против двух мужчин 1954 и 1991 годов рождения.

В результате нападения были нанесены телесные повреждения, а также похищены мобильные телефоны у потерпевших. Один из пострадавших, пенсионер с проблемами со здоровьем, получил серьезное сотрясение мозга головного мозга после инцидента.

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После проведения оперативных действий полиции удалось выявить и задержать несовершеннолетних злоумышленников. В настоящее время проводится расследование по данному делу, а также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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