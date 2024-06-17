В Башкирии поймали братьев-разбойников

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Согласно информации от Бирского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Башкортостан, двое подростков вечером 16 июня агрессивно выступили против двух мужчин 1954 и 1991 годов рождения.
В результате нападения были нанесены телесные повреждения, а также похищены мобильные телефоны у потерпевших. Один из пострадавших, пенсионер с проблемами со здоровьем, получил серьезное сотрясение мозга головного мозга после инцидента.
После проведения оперативных действий полиции удалось выявить и задержать несовершеннолетних злоумышленников. В настоящее время проводится расследование по данному делу, а также решается вопрос об избрании им меры пресечения.